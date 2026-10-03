Proiectul noilor Norme specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure

179542– 03102026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în consultare publică proiectul noilor Norme specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure. Cadrul actual, adoptat în anul 2000, este actualizat în contextul creșterii riscului asociat perioadelor de secetă, temperaturilor ridicate și schimbărilor climatice.

Noile norme pun accent pe prevenție, detectarea rapidă a incendiilor, pregătirea personalului și clarificarea responsabilităților administratorilor, proprietarilor de păduri și structurilor silvice, indiferent de forma de proprietate.

Printre principalele schimbări se numără gestionarea mai atentă a materialului combustibil din păduri, întreținerea benzilor de protecție și măsuri dedicate zonelor în care pădurea se întâlnește cu localitățile sau infrastructura.

Monitorizarea este modernizată prin utilizarea dronelor, a camerelor optice și cu termoviziune, a senzorilor și imaginilor satelitare, astfel încât focarele să poată fi identificate și localizate cât mai repede, inclusiv în zone greu accesibile.

Proiectul actualizează și dotările necesare intervenției, reorganizează punctele de suport logistic pentru incendiile de amploare și consolidează cooperarea dintre structurile silvice și pompierii militari, inclusiv prin exerciții și pregătire comună.

Normele sunt completate de un Ghid de bune practici privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor, care include proceduri privind prevenirea, comportamentul incendiilor, organizarea intervenției, siguranța personalului și acordarea primului ajutor.