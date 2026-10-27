PSD susține angajarea răspunderii Guvernului pentru comasarea localităților de până în 1.500 de locuitori

USR vrea desființarea localităților care nu au 5.000 de locuitori

179732 – 27102026 – Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 26 octombrie, că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze separat răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea administrației centrale. Cele două proiecte de reformă ar urma să fie elaborate de acum, până la definitivarea bugetului de stat pentru 2027 și asumate în Parlament până la sfărșitul lunii martie, anul viitor.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul social-democrat după ședința Biroului Permanent Național al PSD, prima reformă vizează comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. A doua propunere prevede reducerea și comasarea agențiilor guvernamentale, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența.

Pentru coordonarea celor două inițiative, PSD i-a desemnat pe europarlamentarul Dragoș Benea, pentru reforma administrativ-teritorială, și pe vicepremierul Marian Neacșu, pentru reorganizarea la nivel guvernamental.

Reforma, înaintea bugetului pentru 2027

Grindeanu a susținut că cele două reforme trebuie să preceadă adoptarea bugetului de stat pentru 2027, deoarece măsurile de reorganizare vor influența cheltuielile publice.

„Aș vedea prioritizarea un pic invers”, a declarat liderul PSD, care a cerut ca proiectele să fie promovate în următoarele săptămâni și luni, cel târziu până în martie 2027.

Comasarea localităților ridică problema criteriilor după care ar urma să fie stabilite unitățile administrativ-teritoriale vizate (cel mai probail va fi vorba despre localitățile cu o populație sub 1.500 de locuitori), precum și a modului în care vor fi menținute serviciile publice. Dacă măsura ar intra în vigoare, noile UAT-uri ar putea funcționa după alegerile localedin 2028.

În cazul administrației centrale, aplicarea reformei ar presupune evaluarea agențiilor și a companiilor de stat, urmată de decizii privind comasarea, reorganizarea sau închiderea unor structuri.

Reacțiile politice

Reacțiile politice după anunțul lui Sorin Grindeanu sunt diferite: PNL susține reforma administrației, dar cere consultări înainte de adoptare, UDMR respinge folosirea angajării răspunderii pentru reorganizarea administrativ-teritorială, iar AUR critică inițiativa.

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat că reorganizarea administrației poate reduce cheltuielile publice, însă proiectul trebuie discutat cu autoritățile locale și societatea. El cere criterii clare pentru comasarea localităților și un proiect acceptat politic și social. PNL și USR solicitaseră deja înființarea unei comisii parlamentare pentru reforma administrativă.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a calificat drept „absolut neadecvată” adoptarea reformei administrativ-teritoriale prin angajarea răspunderii Guvernului. El cere dezbatere parlamentară și consultarea comunităților. UDMR avertizează că eventualele comasări nu trebuie să reducă ponderea etnică a comunităților minoritare și solicită măsuri speciale pentru zonele vizate. Formațiunea nu respinge în principiu reforma, dar contestă procedura anunțată de PSD.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reproșat PSD că a susținut anterior constituirea unei comisii parlamentare, iar acum propune adoptarea reformei prin angajarea răspunderii Guvernului. Peiu consideră că PSD trebuie să precizeze dacă dorește o dezbatere parlamentară sau o procedură accelerată și susține că măsurile anunțate nu rezolvă problemele bugetare imediate.

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a criticat lansarea subiectului fără o dezbatere prealabilă. El a susținut că reforma ar trebui să privească localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, nu doar unitățile administrativ-teritoriale cu populație sub 1.500 de locuitori.