Radarul Balastierelor, realizat în proporție de peste 90%. Recepția este programată pentru 26 octombrie

Radarul Balastierelor, realizat în proporție de peste 90%. Recepția este programată pentru...

179670 – 20102026 – Aplicația informatică Radarul Balastierelor a depășit pragul de 90% în dezvoltare, iar recepția este programată pentru 26 octombrie 2026, potrivit Ministerului Mediului (MMAP).

Sistemul va permite urmărirea transporturilor de agregate minerale și verificarea concordanței dintre cantitățile autorizate pentru exploatare, cele declarate extrase și cele transportate. Aplicația va include emiterea avizelor de transport, monitorizarea traseelor și semnalarea abaterilor de la traseul aprobat, destinația sau intervalul orar autorizat.

Platforma va reuni informații de la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, autoritatea națională cu atribuții în domeniul reglementării miniere și Administrația Națională „Apele Române”. Operatorii vor putea depune online documentațiile necesare obținerii autorizațiilor.

Sistemul urmărește îmbunătățirea trasabilității agregatelor minerale și va ajuta autoritățile să identifice exploatările ilegale. Prin digitalizarea, controalele vor fi mai ușor orientate către situațiile cu risc, fără să înlocuiască verificările în teren.

Radarul Balastierelor continuă procesul de digitalizare început prin lansarea, în martie 2026, a platformei Inspectorul Balastierelor, destinată verificării exploatărilor autorizate și a operatorilor economici.