Raisa Enachi: 53,3% dintre tinerii români au competențe digitale de bază

179625 – 14102026 – Deputatul de Vaslui Raisa Enachi atrage atenția asupra nivelului redus al competențelor digitale în rândul tinerilor din România și cere o evaluare a politicilor educaționale, în condițiile în care țara se află la 21,3 puncte procentuale sub media Uniunii Europene.

Potrivit Eurostat, 53,3% dintre tinerii români cu vârste între 16 și 24 de ani au un nivelul de bază al competențelor digitale, comparativ cu 74,6% la nivelul UE, iar în Danemarca și Cehia, proporția depășește 90%.

Raisa Enachi consideră că diferența trebuie analizată prin prisma calității educației, a pregătirii profesorilor și a accesului elevilor la oportunități de învățare, nu prin presupuse diferențe de capacitate între generațiile tinere din statele europene.

„Familiaritatea cu ecranul nu este echivalentă cu stăpânirea cunoașterii”, susține deputatul, care atrage atenția că utilizarea zilnică a rețelelor sociale și accesul rapid la informații nu garantează capacitatea de a verifica sursele, de a identifica manipularea, de a proteja datele personale sau de a folosi tehnologia pentru rezolvarea unor probleme.

Competențele digitale, o problemă care depășește școala

Enachi atrage atenția și asupra unor dificultăți similare și în rândul populației adulte. Astfel, în 2026, 31,84% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani din România aveau cel puțin competențe digitale de bază, iar specialiștii TIC reprezentau 2,7% din totalul persoanelor ocupate în 2025, față de media UE de 5%.

Deputatul leagă aceste rezultate de nivelul de educație, calificarea profesională și capacitatea economiei românești de a răspunde transformărilor tehnologice și atrage atenția asupra faptului că diferențele de acces la educație accentueză și inegalitățile sociale. Copiii din mediul rural și cei ale căror familii nu își permit pregătire suplimentară pot avea mai puține oportunități de a dobândi competențele necesare pentru continuarea studiilor și accesul pe piața muncii.

În opinia sa, situația trebuie evaluată și prin condițiile concrete din școli: pregătirea cadrelor didactice, resursele disponibile și modul în care instrumentele digitale sunt integrate în procesul de învățare.

Cum sunt evaluate investițiile în digitalizare

Raisa Enachi invocă și raportul Comisiei Europene privind Deceniul digital 2026, potrivit căruia aproximativ 4,5 miliarde de euro din PNRR contribuie la transformarea digitală a României, dar atrage atenția că digitalizarea economiei nu înseamnă doar cumpărarea de echipamente, ci și pregătirea oamenilor.

În perspectiva sa, educația digitală trebuie să dezvolte și capacitatea elevilor de a analiza informațiile, de a verifica rezultatele obținute cu ajutorul tehnologiei și de a lua decizii în mod independent. Profesorul are un rol central în formarea gândirii critice, chiar și atunci când procesul de învățare folosește instrumente informatice.