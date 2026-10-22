Raisa Enachi propune grup de lucru pentru prevenirea bullyingului în școli

179691 – 22102026 – Deputatul Raisa Enachi a anunțat constituirea unui grup de lucru cu psihologi, avocați, profesori, directori de școli și alți specialiști, pentru formularea unor propuneri privind prevenirea bullyingului și protecția elevilor.

Inițiativa a fost anunțată după masa rotundă „Bullyingul în educație. Prevenție. Responsabilitate. Soluții”, organizată în parteneriat cu Universitatea ARTIFEX din București. La dezbatere au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, cadre didactice, psihologi, avocați și elevi.

Enachi susține că măsurile de prevenire trebuie să includă accesul la consiliere psihologică, pregătirea profesorilor pentru identificarea violenței emoționale și protejarea elevilor care semnalează abuzuri.

Deputatul atrage atenția că situațiile de umilire, intimidare și marginalizare pot apărea atât între elevi, cât și în relațiile dintre adulți și copii. În opinia sa, mecanismele de sesizare trebuie să permită raportarea confidențială a faptelor, inclusiv atunci când acestea sunt atribuite unor persoane aflate în poziții de autoritate.

Grupul de lucru urmează să analizeze dificultățile întâmpinate în școli, eficiența mecanismelor existente și eventualele modificări legislative necesare.

Bullyingul și violența psihologică în mediul școlar trebuie analizate prin raportare la obligațiile instituțiilor de învățământ privind siguranța și protecția copilului. Eventualele acuzații referitoare la comportamentul unor cadre didactice trebuie verificate individual, cu respectarea dreptului la apărare și a procedurilor aplicabile.