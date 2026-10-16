Razie fulger la Sintești/Vidra

Rețea de arderi ilegale destructurată de autorități: peste 320.000 de lei amenzi și sute de kilograme de deșeuri confiscate

179649 – 16102026 – Într-o acțiune integrată de amploare pentru combaterea infracțiunilor de mediu, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, alături de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov, au desfășurat o razie fulger în localitatea Sintești.

Acțiunea a vizat direct una dintre cele mai afectate zone din proximitatea Capitalei de practica arderilor ilegale și neconforme de deșeuri, punând accent pe verificarea respectării legislației privind regimul deșeurilor și activitatea societăților comerciale de profil.

Mobilizare masivă pe teren: 110 autoutilitare verificate

Pentru această operațiune au fost mobilizați 27 de polițiști, jandarmi și comisari de mediu, care au acționat pe teren în punctele critice, cunoscute pentru istoricul lor de arderi neautorizate.

În cadrul filtrelor și controalelor, autoritățile au verificat 110 autoutilitare folosite pentru transportul materialelor și au percheziționat amplasamente suspecte.

Bilanțul raziei: Amenzi drastice și aproape o tonă de metale confiscate

Rezultatele acțiunii indică 43 de sancțiuni contravenționale aplicate pe loc, 324.000 de lei – valoarea totală a amenzilor date și 840 kg de deșeuri neferoase (cupru și aluminiu) descoperite și confiscate, metale care urmau, cel mai probabil, să fie arse ilegal pentru recuperare.

Autoritățile au avertizat că astfel de controale vor continua în mod regulat.

Alertă privind sănătatea populației

Fenomenul arderilor ilegale din Ilfov are un impact direct și grav asupra calității aerului respirat de sute de mii de cetățeni. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu atrag atenția că numărul adreselor și sesizărilor înaintate către Direcția de Sănătate Publică (DSP) cu privire la efectele acestor incinerări necontrolate a crescut exponențial în ultima perioadă.

Comisariatul Județean Ilfov reiterează că acțiunile comune cu structurile MAI vor continua într-un ritm susținut până la eradicarea completă a depozitărilor și incinerărilor ilegale de deșeuri din județ.