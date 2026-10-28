Reforma administrației locale: subcomisii în fiecare județ pentru comasarea voluntară a comunelor mici

179744 – 28102026 – Comasarea voluntară a comunelor cu cel mult 1.500 de locuitori, reducerea cheltuielilor administrative și reorganizarea unor structuri publice se află printre măsurile discutate pentru reforma administrației din România. Ministerul Dezvoltării a constituit un grup de lucru la nivel central și a cerut organizarea unor structuri similare în județe, însă comasarea localităților necesită în continuare un cadru legislativ și consultarea cetățenilor.

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a anunțat că reforma administrativă prin comasarea voluntară a localităților cu populație redusă reprezintă una dintre prioritățile sale. Procesul ar urma să înceapă cu UAT-urile cu populații cuprinse între zero și 1.500 de locuitori. Ministrul a susținut că localitățile care acceptă comasarea ar trebui să beneficieze de programe de investiții și de măsuri de sprijin pentru personalul afectat.

Discuția a căpătat o nouă dimensiune după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la 26 octombrie, că va propune Guvernului promovarea reorganizării administrativ-teritoriale prin angajarea răspunderii în Parlament. Grindeanu a susținut că reforma trebuie să reducă cheltuielile publice și a indicat că măsurile ar putea fi adoptate înaintea bugetului pentru 2027, cu efecte începând din 2028. El a susținut că reorganizarea nu trebuie să ducă la dispariția serviciilor publice de care beneficiază cetățenii.

Între cele două abordări există o diferență: Ministerul Dezvoltării a prezentat comasarea voluntară drept soluție de pornire, în timp ce liderul PSD a avansat posibilitatea unei reorganizări reglementate prin lege. Criteriile definitive și mecanismul de aplicare nu au fost încă stabilite.

Grupuri de lucru în toate județele

Un prim pas administrativ a fost făcut prin Ordinul ministrului Dezvoltării nr. 1.334 din 21 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 23 octombrie. Actul instituie un grup de lucru la nivelul ministerului și prevede constituirea unor subgrupuri în fiecare județ.

Aceste structuri județene vor fi alcătuite din președintele CJ, prefect și președintele filialei județene a Asociației Comunelor din România. Ordinul stabilește un termen de cinci zile de la publicare pentru constituirea subgrupurilor, termen care s-a împlinit la 28 octombrie.

Măsura pune în aplicare direcția privind asocierea și comasarea voluntară prevăzută în Programul de guvernare 2026–2028.

429 de localități, în categoria demografică analizată

Potrivit datelor, 429 de UAT-uri au cel mult 1.500 de locuitori.

Pragul demografic este unul dintre reperele discutate, dar nu există încă o metodologie finală care să stabilească toate criteriile de reorganizare. Rămâne de clarificat dacă vor fi luate în calcul și situația financiară a localităților, capacitatea de a susține serviciile publice, distanțele dintre sate și accesul populației la administrație.

Reorganizarea trebuie reglementată prin lege

Potrivit Codului administrativ, reorganizarea unităților administrativ-teritoriale se face prin lege, după consultarea prealabilă a cetățenilor prin referendum local. Prin urmare, ordinul ministerial privind grupurile de lucru nu modifică limitele comunelor și nu elimină primării.

Comasarea ar putea reduce numărul unor structuri administrative și cheltuielile asociate funcționării acestora. Efectul financiar nu poate fi însă stabilit înainte de definirea modelului de reorganizare și de calcularea costurilor de tranziție, a cheltuielilor cu personalul și a necesarului pentru menținerea serviciilor în localitățile componente.

Pentru comunitățile vizate, întrebările concrete privesc sediile administrative, păstrarea serviciilor de proximitate, gestionarea patrimoniului și a obligațiilor financiare, precum și reprezentarea locuitorilor în noua structură.

Următoarea etapă este elaborarea cadrului legislativ și stabilirea procedurilor de consultare și aplicare. Până la adoptarea unor prevederi legale, comasarea comunelor mici rămâne o măsură pregătită și dezbătută, nu o reorganizare deja decisă.