Rep. Moldova va fi inclusă în Centrul pentru reziliență democratică al Uniunii Europene

Rep. Moldova va fi inclusă în Centrul pentru reziliență democratică al Uniunii...

179626 – 14102026 – Republica Moldova va fi inclusă în Centrul European pentru Reziliență Democratică, o structură a Uniunii Europene care reunește instituții europene, state membre și reprezentanți ai societății civile pentru a combate amenințări precum dezinformarea și ingerințele străine. Anunțul a fost făcut de Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, transmite tvrmoldova.md

Centrul European pentru Reziliență Democratică este o nouă platformă de cooperare și schimb de expertiză între instituțiile UE, statele membre și societatea civilă, menită să consolideze, să protejeze și să promoveze democrații puternice și reziliente.

Potrivit Comisiei Europene, acesta este o componentă a Scutului european pentru democrație, care promovează o abordare amplă, la nivelul întregii societăți, pentru consolidarea democrației. Structura reunește expertiza și resursele participanților pentru a spori capacitatea colectivă de a anticipa, identifica și combate amenințările la adresa democrației, inclusiv dezinformarea, manipularea străină a informațiilor și ingerințele externe.

Rep. Moldova deschide încă două clustere de negociere cu UE

Rep. Moldova deschide încă două clustere de negociere cu UE – Piața internă (care vizează concurența, serviciile financiare, protecția consumatorului și dreptul companiilor) și Competitivitate și creștere incluzivă (referitor la economie, taxe, digitalizare, educație, cercetare, industrie, locuri de muncă și uniunea vamală).

Cu aceste două noi clustere, Rep. Moldova are deschise patru dintre cele șase clustere de negociere entru aderarea la UE (24 din 33 de capitole).