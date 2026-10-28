Republica Moldova se pregătește să cumpere gaze din Neptun Deep din 2027

179740 – 28102026 – Republica Moldova urmează să primească gaze naturale din proiectul offshore Neptun Deep din Marea Neagră începând din 2027, în baza unui contract de achiziție încheiat de compania Energocom cu OMV Petrom.

Potrivit premierului Guvernului Republicii Moldova, Vasile Tofan, apropierea sursei de aprovizionare ar putea reduce cheltuielile de transport și ar putea aduce beneficii consumatorilor moldoveni.

„Este gaz care este mai aproape de țara noastră, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport sunt mai mici”, a afirmat premierul moldovean.

Contractul Energocom–OMV Petrom

În mai 2025, Energocom a semnat cu OMV Petrom un contract de achiziție a gazelor naturale pe o perioadă de trei ani. Acordul vizează gaze care urmează să fie extrase din Neptun Deep după începerea producției.

Livrările sunt prevăzute la punctul virtual de tranzacționare din România, de unde gazele pot fi comercializate pe piața Republicii Moldova.

Calendarul depinde de finalizarea proiectului offshore și de începerea efectivă a producției. OMV Petrom și Romgaz, fiecare cu o participație de 50% în proiect, au anunțat la 28 septembrie 2026 că primele molecule de gaz ar putea intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027. Producția la nivelul estimat de platou ar urma să fie atinsă până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.