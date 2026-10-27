Restricții de circulație pe Podul Prieteniei în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026

179735 – 27102026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească între România și Republica Bulgaria asupra faptului că în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, pe Podul Prieteniei (Giurgiu–Ruse), la kilometrul 64+884 al DN 5, vor fi executate lucrări de reparații la nivelul rosturilor de dilatație, care vor impune restricții de circulație.

Lucrările se vor desfășura în două etape, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe o singură bandă, dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții.

Traficul rutier se va desfășura după cum urmează:

Etapa I: 28 octombrie – 13 noiembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

Etapa II: 14 noiembrie – 4 decembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse să ia în calcul eventualele întârzieri, să își planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate și să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren.

Informații actualizate privind lucrările de reparație pot fi consultate în secțiunea dedicată „Informații despre reparația Podului Dunării” de pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră a Bulgariei (www.api.bg). Pentru informații privind situația traficului la punctele de trecere a frontierei, cetățenii pot consulta site-ul www.mvr.bg, iar pentru sistemul de taxare și vinieta electronică din Bulgaria – site-ul www.bgtoll.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, www.mae.ro și https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice_en și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id645201679), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.