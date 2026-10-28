Rogobete cere serviciilor de ambulanță și spitalelor de urgență să raporteze necesarul de finanțare și personal

Rogobete cere serviciilor de ambulanță și spitalelor de urgență să raporteze necesarul...

179741 – 28102026 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a cerut managerilor serviciilor județene de ambulanță și spitalelor cu unități de primiri urgențe să transmită situația cheltuielilor, a deficitului de personal și a resurselor materiale necesare până la sfârșitul anului. Solicitarea a fost formulată în cadrul unei videoconferințe dedicate problemelor din structurile care gestionează urgențele medicale.

Potrivit Ministerului Sănătății, discuțiile au urmărit identificarea situațiilor care necesită intervenție imediată și stabilirea unor măsuri adaptate nevoilor fiecărei unități.

Necesarul financiar și numărul ambulanțelor

Managerii serviciilor de ambulanță trebuie să transmită un centralizator care să cuprindă necesarul financiar până la sfârșitul anului, atât pentru cheltuielile de personal, cât și pentru cele materiale.

Documentul trebuie să includă și necesarul de resurse umane, defalcat pe categorii de personal, precum și numărul ambulanțelor noi primite de fiecare județ.

Finanțare de 150 de milioane de lei

La 22 octombrie, Alexandru Rogobete anunțase identificarea și realocarea a 150 de milioane de lei pentru finanțarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.

Potrivit explicațiilor ministrului, fondurile au fost obținute prin rearanjarea temporară a unor resurse existente, cu amânarea cu 30 – 40 de zile a unor mecanisme de finanțare pentru alte proiecte. Sumele urmează să fie reîntregite la rectificarea bugetară.