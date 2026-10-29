România, Bulgaria și Turcia discută măsuri comune pentru securitatea Mării Negre

179749 – 29102026 – În condițiile creșterii riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina, România, Bulgaria și Turcia discută din nou despre consolidarea cooperării pentru protejarea navigației comerciale, supravegherea maritimă și combaterea dronelor în Marea Neagră,

Miercuri, ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a participat la Sofia la reuniunea trilaterală cu omologii săi din Bulgaria, Dimitar Stoyanov, și Turcia, Yașar Güler.

Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate din regiune, în special atacurile cu drone asupra navelor comerciale civile și riscurile pentru infrastructura maritimă și energetică.

Ministrul român a condamnat atacurile asupra navigației comerciale, pe care le-a descris drept o escaladare a riscurilor asociate războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Oprea a subliniat necesitatea respectării libertății de navigație și a protejării navelor civile.

România a prezentat implicațiile acestor evoluții asupra securității naționale și a susținut consolidarea sprijinului NATO pentru supraveghere, avertizare timpurie și combaterea dronelor. Oficialul român a evidențiat și necesitatea protejării infrastructurii critice și a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României.

Un alt subiect a fost îmbunătățirea schimbului de informații și coordonarea dintre forțele navale ale celor trei state. Miniștrii au discutat și continuarea inițiativei MCM Black Sea pentru identificarea și neutralizarea minelor marine care pot pune în pericol navigația.

Potrivit MApN, cei trei oficiali au reafirmat importanța consultărilor trilaterale și a cooperării aliate pentru reducerea riscurilor de escaladare și menținerea siguranței activităților civile în Marea Neagră.