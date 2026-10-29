România cere Comisiei Europene recunoașterea rezultatelor din PNRR. Termenul pentru clarificări este 6 noiembrie

179754 – 29102026 – România trebuie să transmită până la 6 noiembrie documentele prin care demonstrează îndeplinirea țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce Comisia Europeană evaluează ultimele două cereri de plată, în valoare cumulată de aproximativ 6,45 miliarde de euro.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de coeziune și reforme, Raffaele Fitto. Discuțiile au vizat recunoașterea rezultatelor obținute de România prin PNRR și viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Ghigiu a solicitat o abordare flexibilă în evaluarea îndeplinirii obiectivelor, dar în limitele deciziei europene de aprobare a planului. Ministrul a susținut că rezultatele trebuie să poată fi demonstrate și prin documentele oficiale și mecanismele de certificare deja existente în România.

„Prioritatea mea în acest moment este să găsim, împreună cu ministerele de linie și serviciile Comisiei Europene, soluțiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR la care are dreptul”, a declarat ministrul, potrivit comunicatului MIPE.

Planul revizuit are o alocare totală de 20,1 miliarde de euro, din care aproximativ 13,5 miliarde de euro reprezintă granturi, iar diferența este asigurată prin împrumuturi. România a încasat până în prezent aproximativ 13,2 miliarde de euro.

Comisia Europeană evaluează cererea de plată nr. 5, în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, și cererea de plată nr. 6, ultima, în valoare de aproximativ 4,35 miliarde de euro. Sumele solicitate nu reprezintă plăți deja aprobate, iar încasarea lor depinde de evaluarea europeană și de îndeplinirea condițiilor aplicabile.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și programele finanțate prin Politica de Coeziune 2021–2027. Ministrul român a susținut menținerea rolului acestei politici în finanțarea infrastructurii, serviciilor publice și reducerii diferențelor dintre regiuni.

Termenul de 6 noiembrie privește transmiterea documentelor solicitate pentru clarificarea țintelor și jaloanelor. Decizia asupra sumelor care vor fi efectiv plătite urmează să fie luată de Comisia Europeană după evaluarea documentației.