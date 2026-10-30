România cere reguli clare pentru reducerea costurilor energiei și protejarea industriei

179767 – 30102026 – În cadrul reuniunii miniștrilor energiei din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg la 29 octombrie, România a susținut stabilirea unor reguli transparente pentru tarifele de rețea, diversificarea aprovizionării cu energie și măsuri europene care să limiteze presiunea costurilor asupra populației și industriei.

Ministrul Dumitru Chisăliță a cerut ca viitoarele reguli europene să țină cont de particularitățile sistemelor naționale, de investițiile necesare în infrastructură și de efectele asupra facturilor plătite de consumatori. Reuniunea a avut pe agendă discutarea problemelor legate de tarifele de rețea, securitatea energetică și obiectivele pentru perioada de după 2030.

România a susținut organizarea unei reuniuni de urgență între miniștrii energiei și ai finanțelor pentru identificarea unor răspunsuri la presiunile asupra consumatorilor înaintea sezonului rece. De asemenea, Dumitru Chisăliță a pledat pentru diversificarea rutelor de aprovizionare, dezvoltarea interconectărilor și investiții în capacitățile de stocare.

În dezbaterea privind viitorul cadrului energetic european, delegația română a susținut recunoașterea energiei nucleare și a surselor regenerabile ca opțiuni complementare. Poziția prezentată urmărește accesul la finanțare pentru capacități nucleare existente și noi, rețele electrice și tehnologii cu emisii reduse de carbon.

România a cerut și o abordare europeană care să mențină competitivitatea rafinăriilor, invocând rolul acestora în aprovizionarea cu carburanți, în special în Europa Centrală și de Est. În privința captării și stocării dioxidului de carbon, ministrul a susținut că obligațiile impuse operatorilor trebuie corelate cu infrastructura disponibilă și cu posibilitățile reale de implementare.

Un alt subiect a fost securitatea energetică a Republicii Moldova. La discuții a participat ministrul moldovean al energiei, Dorin Junghietu. România a susținut continuarea sprijinului european pentru diversificarea aprovizionării Republicii Moldova și integrarea acesteia pe piața energetică europeană.

Poziția prezentată de România la 29 octombrie 2026, în problematica energiei nu este o schimbare fundamentală a politicii energetice românești, dar poziția explicită a ministrului Dumitru Chisăliță împotriva includerii unor reguli de impozitare a energiei electrice într-un regulament european dedicat pieței energiei, în locul legislației fiscale europene reprezintă o noutate.

Astfel în abordarea noului ministru al Energiei există trei accente politice – România acceptă obiectivele comune, dar cere păstrarea controlului național asupra fiscalității și tarifelor de rețea, prioritizarea costului energiei (reducerea facturilor și competitivitatea industriei sunt invocate pentru justificarea pozițiilor de negociere) și prezentarea energiei nucleare, a rafinăriilor, rețelelor și a stocării ca elemente ale securității energetice, alături de sursele regenerabile.

Dacă poziția României va fi acceptată la nivel european, aceasta ar putea avea efect asupra facturilor (eliminarea articolului 18c ar evita introducerea, prin acel regulament, a obligației de a menține acciza la electricitate cel mult la nivelul celei aplicate gazelor), dar efectul va depinde de regimul fiscal aplicabil și de măsurile adoptate ulterior.

De asemenea, păstrarea flexibilității naționale ar permite adaptarea tarifelor la costurile și necesarul de modernizare al rețelelor. În același timp, finanțarea proiectelor nucleare depinde de evaluarea Comisiei Europene și de îndeplinirea condițiilor aplicabile ajutorului de stat.