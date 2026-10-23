România, în conducerea unei operațiuni europene împotriva traficului de persoane online

179702– 23102026 – O operațiune internațională desfășurată la Amsterdam, cu participarea a 40 de experți și anchetatori (polițiști, reprezentanți ai autorităților de muncă și specialiști în investigații digitale) din 20 de țări, a dus la identificarea a 51 de potențiale victime ale traficului de persoane, a șase posibile rețele criminale și a cinci suspecți. România s-a numărat printre țările care au condus acțiunea, alături de Țările de Jos, Germania și Regatul Unit.

Cel de-al cincilea hackathon EMPACT dedicat combaterii traficului de persoane facilitat de mediul online s-a desfășurat în perioada 23–25 septembrie 2026, la Amsterdam.

Acțiunea a fost condusă de Țările de Jos, în timp ce Germania, România și Regatul Unit au avut rolul de țări co-conducătoare. Participarea României la coordonare a plasat autoritățile române în structura de organizare a unei operațiuni internaționale care a urmărit identificarea victimelor și documentarea activităților rețelelor de trafic de persoane pe platforme digitale.

Anchetatorii au verificat site-uri, conturi de socializare și aplicații de mesagerie pentru a identifica metodele folosite de traficanți în recrutarea victimelor, promovarea serviciilor și organizarea exploatării în mai multe state. Investigațiile au vizat traficul în scopul exploatării sexuale și prin muncă, precum și posibile cazuri de trafic de persoane asociat prelevării de organe și de criminalitate forțată online.

51 de potențiale victime și șase rețele identificate

Potrivit bilanțului operațional, participanții au identificat 51 de potențiale victime, toate femei, șase posibile rețele criminale și cinci suspecți de trafic de persoane.

În cele două zile de activitate operațională au fost verificate 26 de platforme online și 77 de conturi de pe rețelele sociale. În total, anchetatorii au analizat 166 de entități (persoane, nume de utilizator, numere de telefon, locații și platforme digitale), iar rezultatele urmează să fie transmise autorităților naționale ca piste de investigație și verificate în cadrul unor eventuale anchete.

Recrutare prin oferte false și promisiuni de câștiguri mari

Analiza informațiilor disponibile public a evidențiat metode de recrutare bazate pe anunțuri înșelătoare, oferte de muncă false și promisiuni de venituri ridicate, folosite pentru a ascunde condițiile de exploatare.

Într-un caz, profiluri online promovau pachete de călătorie pentru femei recrutate în Rusia, cărora li se promiteau câștiguri de 10.000 de dolari în două săptămâni pentru activități în Europa și în alte regiuni. Verificarea încrucișată a datelor a indicat posibile legături cu o rețea criminală transfrontalieră.

O altă pistă a vizat conturi care promiteau femeilor câștiguri substanțiale și muncă ușoară. Anchetatorii au corelat numere de telefon, profiluri de pe rețelele sociale și o agenție de modeling, identificând posibile conexiuni cu o rețea de trafic care opera în mai multe țări ale Uniunii Europene.

Pe site-urile de servicii pentru adulți, aceleași numere de telefon apăreau în zeci de anunțuri. Un număr a fost asociat cu 109 profiluri, iar altul cu 74. Reclamele vizau femei asiatice care lucrau în mai multe state din UE și din afara Uniunii. Alte verificări au identificat anunțuri referitoare la femei tinere adulte din America Latină.

Verificări privind posibile cazuri de trafic de organe

Participanții au identificat și un grup de mesagerie în care apăreau oferte de recrutare a unor donatori de organe și răspunsuri din partea altor profiluri. Informațiile preliminare au sugerat posibile legături cu un spital sau o clinică privată din afara Uniunii Europene. Datele au fost transmise Europol pentru evaluare suplimentară.

Alte piste au vizat o posibilă situație de exploatare a unor femei vietnameze în calitate de mame surogat. Informațiile au fost înaintate autorităților naționale competente pentru verificări.

Sprijinul Europol și continuarea investigațiilor

Europol a trimis la Amsterdam un specialist în investigarea traficului de persoane și doi experți în instrumente digitale, iar alți doi analiști au oferit de la sediul agenției verificări încrucișate și analize operaționale.

Datele colectate în cadrul operațiunii urmează să sprijine anchetele naționale, identificarea altor victime și documentarea legăturilor dintre suspecți și rețelele criminale.