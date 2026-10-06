România își reevaluează relația dintre Portul Constanța, exporturile de cereale și tranzitul mărfurilor din Ucraina

179565– 06102026 – România trebuie să urmărească atent evoluția fluxurilor de cereale prin Portul Constanța, după ce presiunea asupra infrastructurii logistice a crescut în urma blocării unor rute maritime ucrainene și a redirecționării unei părți din exporturile agricole către coridoarele europene. La 5 octombrie, autoritățile române au anunțat măsuri pentru fluidizarea exporturilor fermierilor români, în timp ce Bucureștiul și Varșovia au refuzat să își asume creșterea volumului de tranzit pentru cerealele ucrainene.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, au discutat luni cu reprezentanții fermierilor, ai companiilor feroviare și ai administrației Portului Constanța despre blocajele apărute în transportul cerealelor românești către port. Autoritățile au decis să pregătească modificarea regulilor privind acceptarea trenurilor de marfă în stațiile care deservesc Portul Constanța.

Una dintre măsuri vizează reducerea perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor. Ministerul Transporturilor urmează să introducă, de asemenea, reguli pentru o mai bună coordonare a operatorilor feroviari și rutieri și un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă procedurile.

Tánczos Barna a transmis că prioritatea Guvernului este asigurarea capacității de transport și a infrastructurii logistice pentru producătorii români care își trimit marfa la export. Discuțiile au avut loc după ce România și Polonia au respins solicitarea Ucrainei de a crește tranzitul de produse agricole prin teritoriile lor.

Presiunea ucraineană asupra rutelor europene

Situația trebuie privită în raport cu modificarea rutelor de export ale Ucrainei. Comisia Europeană arată că, după invazia rusă și blocarea porturilor ucrainene, UE a creat „culoarele de solidaritate”, care permit transportul mărfurilor ucrainene pe cale ferată, rutieră și pe Dunăre. Din mai 2022, aceste rute au permis exportul a aproape 230 de milioane de tone de mărfuri, dintre care aproximativ 94 de milioane de tone de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe.

Datele Comisiei Europene pentru iulie 2026 arată că aproximativ 40% din exporturile ucrainene de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe realizate de la începutul războiului au trecut prin culoarele de solidaritate, iar aproximativ 60% prin porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Constanța are o poziție aparte în acest sistem deoarece permite conectarea rutelor feroviare, rutiere și fluviale cu transportul maritim. Portul a devenit una dintre principalele alternative pentru marfa ucraineană atunci când infrastructura portuară și rutele maritime din Ucraina sunt afectate de război.

În septembrie, perturbările transporturilor din Marea Neagră au contribuit inclusiv la creșterea cererii pentru porumbul de origine românească. S&P Global relata că importatorii turci au cumpărat mai mult din România, Serbia și Bulgaria, în condițiile dificultăților logistice din regiune, iar tranzacțiile pentru încărcări din octombrie și decembrie prin Constanța-Varna-Burgas au ajuns la 279-283 de dolari pe tonă.

România trebuie să separe tranzitul ucrainean de exportul propriei producții

Problema pentru România nu este existența tranzitului ucrainean în sine, ci capacitatea infrastructurii de a prelua simultan fluxurile externe și producția internă fără ca fermierii români să piardă accesul la transport și la piețele de export.

Întâlnirea de la 5 octombrie arată că această presiune a ajuns deja la nivelul administrației portuare și al transportului feroviar. Măsurile anunțate de Guvern urmăresc tocmai reducerea timpilor de așteptare și eliminarea blocajelor administrative pentru mărfurile românești.

Evoluția trebuie urmărită și prin prisma prețurilor. Perturbările din regiunea Mării Negre au modificat în ultimele săptămâni fluxurile comerciale și destinațiile pentru cerealele din zonă. Pentru România, Portul Constanța poate genera venituri și activitate economică suplimentară atunci când preia volume mai mari, dar aceeași infrastructură devine un punct de presiune dacă trenurile și navele nu pot fi procesate într-un ritm corespunzător.

Un al doilea element îl reprezintă securitatea. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, declara în iunie că situația de securitate a Portului Constanța este gravă și solicita un plan de intervenție pentru punctele critice de la intrarea dinspre mare. La 5 octombrie, un cargou care transporta porumb, plecat din portul ucrainean Izmail către Italia, a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Autoritățile române au anunțat doi morți și 11 persoane salvate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit incidentul unui atac cu drone rusești.

Incidentul arată că problema exporturilor agricole nu mai poate fi analizată exclusiv prin prisma capacității comerciale a porturilor. Siguranța navigației în Marea Neagră și protejarea infrastructurii care leagă Portul Constanța de rețeaua europeană de transport au devenit parte a aceleiași probleme logistice.

Miza pentru România

România trebuie să urmărească cel puțin patru indicatori: volumele de cereale românești și ucrainene care ajung la Constanța, timpul de procesare a trenurilor și camioanelor, capacitatea efectivă a terminalelor și evoluția prețurilor la cerealele livrate din România.

Datele europene arată că Ucraina rămâne un mare exportator agricol și principala sursă de importuri de porumb pentru UE. În același timp, Comisia Europeană arată că, în primele patru luni din 2026, importurile agroalimentare ale UE din Ucraina au scăzut ca valoare, inclusiv pe fondul unor achiziții mai mici de grâu și soia.