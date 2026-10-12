România participă la Forumul de Securitate de la Varșovia 2026. În centrul dezbaterilor, viitorul NATO și al securității europene

179605 – 12102026 – Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa în perioada 12–13 octombrie la cea de-a 13-a ediție a Forumului de Securitate de la Varșovia, unde peste 2.500 de reprezentanți din mediul politic, militar, diplomatic și experți din Europa, SUA, Asia și Orientul Mijlociu vor discuta viitorul securității și direcțiile de schimbare a echilibrului global de putere.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), participarea României urmărește promovarea priorităților de politică externă privind securitatea flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre, extinderea Uniunii Europene și consolidarea apărării europene. În marja reuniunii, Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu omologi și cu alți participanți.

Tema centrală a ediției din acest an este „Securizarea Europei de la Flancul Estic până la Nordul Îndepărtat”. Forumul reunește oficiali guvernamentali, reprezentanți ai instituțiilor de apărare, diplomați și experți pentru discuții privind riscurile de securitate și răspunsurile comune ale statelor europene și ale aliaților transatlantici.

Agenda forumului reunește trei direcții principale: pregătirea NATO pentru un eventual conflict de mare intensitate, coordonarea apărării pe flancul estic și nordic al Alianței și implicațiile războiului din Ucraina și ale tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra securității europene.

Noua strategie militară a NATO

Unul dintre cele mai importante evenimente ale Forumului de Securitate de la Varşovia din acest an va fi un discurs al generalului Alexus Grynkewich, care a îndeplinit funcţia de Comandant Suprem Aliat al NATO în Europa (SACEUR) încă de anul trecut. Generalul va prezenta public pentru prima dată Teoria Victoriei asupra Rusiei – strategie care urmărește trecerea de la descurajarea unui atac la dezvoltarea capacităților militare și industriale necesare pentru a face față unui conflict de mare intensitate. Prezentarea va deschide o discuţie privind viitorul războiului, consecinţele acestuia pentru securitatea europeană şi direcţiile de dezvoltare a capabilităţilor Alianţei. Anul 2029 este indicat de organizatori drept un reper pentru pregătirea forțelor europene și americane în fața amenințărilor viitoare. La reuniunea din 12 octombrie va participa și Radmila Shekerinska, secretarul general adjunct al NATO, care va lua parte la o dezbatere despre capacitatea Europei de a-și dezvolta puterea militară.

Cooperarea dintre statele nordice, baltice și Polonia

Norvegia este țara parteneră a ediției din acest an, la Varșovia fiind așteptați premierul norvegian Jonas Gahr Støre și reprezentanți ai guvernului de la Oslo. Discuțiile vor viza cooperarea în domeniul apărării, securității energetice și rezilienței regionale, precum și consolidarea flancului nordic și estic al NATO.

Ucraina și producția de drone a Rusiei

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski va participa prin videoconferință, iar delegația ucraineană va fi condusă de ministrul de externe Andrii Sybiha. Un subiect al dezbaterilor va fi reducerea capacității Rusiei de a produce drone de atac. Potrivit PAP MediaRoom, aproximativ 80% dintre componentele acestor aparate provin din surse occidentale, iar discuțiile pe această temă vor aborda și posibilitățile de limitare a accesului Rusiei la aceste componente.

Orientul Mijlociu și securitatea energetică

Tensiunile din jurul Iranului și instabilitatea Orientului Mijlociu vor fi analizate în legătură cu securitatea energetică, transporturile internaționale, comerțul și aprovizionarea cu materii prime, interesul pentru consolidarea dialogului dintre Europa și statele din Golf fiind reflectată prin participarea unor delegații din Arabia Saudită și Qatar.

Forumul are caracter închis și se adresează unui grup selectat de participanți internaționali, creând un spațiu pentru schimb direct de opinii și discuții la cel mai înalt nivel despre securitate, apărare și viitorul Europei. Forumul de Securitate de la Varșovia este organizat anual și se află la a 13-a ediție.