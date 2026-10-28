România, pe drumul cel bun

179743 – 28102026 – România a înregistrat anul trecut 1.296 de decese în accidente rutiere, cu 12% mai puțin comparativ cu 2024, însă rata mortalității rutiere s-a menținut printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, potrivit ultimelor statistici ale Comisiei Europene. Cu 68 de decese la un milion de locuitori, România ocupă locul al doilea în clasamentul european, după Bulgaria, care a raportat 71 de decese la un milion de locuitori. Media UE a fost de 43.

Comparativ cu 2019, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere în România a scăzut cu 30%, iar față de media perioadei 2017–2019, reducerea a fost de 32%. Evoluția plasează România printre cele cinci state membre considerate de Comisia Europeană pe traiectoria necesară pentru atingerea obiectivului de reducere cu 50% a deceselor rutiere până în 2030. Celelalte state sunt Belgia, Bulgaria, Danemarca și Polonia.

Datele indică progrese, dar și diferențe mari între statele membre. În 2025, Croația a înregistrat 65 de decese la un milion de locuitori, în timp ce Suedia și Danemarca au avut cele mai scăzute rate, de 19, respectiv 24 de decese la un milion de locuitori.

La nivelul Uniunii Europene, în 2025 un număr de 19.350 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, cu 580 mai puține decât în 2024 și cu aproximativ 3.400 sub nivelul din 2019. Scăderea anuală a fost de 3%, iar cea raportată la 2019, de 15%.

Comisia Europeană avertizează că ritmul actual de reducere a victimelor nu este suficient pentru ca majoritatea statelor membre să atingă ținta stabilită pentru 2030. Strategia europeană urmărește reducerea la jumătate a numărului de decese și de răniți grav în accidente rutiere, comparativ cu 2019, și apropierea de obiectivul „Viziunea zero” până în 2050.

Potrivit evaluării Comisiei, persoanele în vârstă sunt mai frecvent victime ale accidentelor mortale decât alte categorii de vârstă. Ocupanții autoturismelor, pietonii, bicicliștii și motocicliștii se numără printre participanții la trafic cei mai expuși. Cele mai multe decese se produc pe drumurile rurale, în afara localităților.

Pentru fiecare persoană decedată în accidente rutiere în UE, se estimează că alte cinci persoane sunt rănite grav. La nivel european, numărul celor care suferă astfel de leziuni ajunge la aproximativ 100.000 pe an.

Primele date din 2026 indică o nouă scădere în România

Datele provizorii pentru primul semestru din 2026 arată că România a înregistrat o reducere cu peste 10% a numărului de decese rutiere față de aceeași perioadă a anului trecut. Comisia Europeană precizează că aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență, deoarece datele sunt provizorii, iar numărul accidentelor mortale poate varia de la un an la altul. Sezonalitatea influențează, de asemenea, evoluția, accidentele fiind mai frecvente în perioada verii.