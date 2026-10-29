România pregătește comandamentul energetic de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027

România pregătește comandamentul energetic de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026 –...

179758 – 29102026 – Ministerul Energiei a evaluat miercuri pregătirea Sistemului Energetic Național pentru sezonul rece, în cadrul unei reuniuni a Comandamentului Energetic la care au participat operatori de transport și distribuție și producători de energie electrică și gaze naturale.

Discuțiile au vizat evoluția consumului, resursele disponibile, prognozele pentru perioada următoare și capacitatea sistemelor de a asigura continuitatea furnizării energiei în timpul iernii.

Transelectrica și ceilalți operatori au prezentat situația rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și scenariile de funcționare pentru lunile următoare.

Participanții au analizat coordonarea dintre sistemele de electricitate și gaze, având în vedere rolul centralelor pe gaze în producerea energiei electrice. Producătorii au prezentat, la rândul lor, situația capacităților de producție și a resurselor disponibile. Evaluarea a inclus și condițiile hidrologice, care pot influența funcționarea centralelor hidroenergetice.

Potrivit Ministerului Energiei, la 22 octombrie a fost publicat în transparență decizională un proiect de hotărâre de Guvern privind măsurile necesare pentru funcționarea în siguranță a sistemelor energetice naționale.

Proiectul prevede constituirea Comandamentului energetic de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și monitorizarea coordonată a Sistemului Energetic Național și a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale.