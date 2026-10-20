România s-a clasat pe locul 18 la Campionatul European de Securitate Cibernetică 2026

România s-a clasat pe locul 18 la Campionatul European de Securitate Cibernetică...

179675 – 20102026 – Echipa României a ocupat locul 18 în clasamentul european și locul 20 în clasamentul general la Campionatul European de Securitate Cibernetică (ECSC) 2026, desfășurat între 12 și 16 octombrie la Bochum, în Germania, potrivit Ministerul Educației și Cercetării.

Lotul României a fost format din zece concurenți: cinci juniori și cinci seniori, selectați prin Olimpiada de Securitate Cibernetică și Campionatul Național de Securitate Cibernetică.

La proba „Unplugged”, un format experimental în care participanții au lucrat pe mașini virtuale prestabilite, fără acces la internet, echipa română s-a clasat pe locul 9.

Juniorii au fost Vladimir Albu, Darius Ghica, Robert Harabagiu, Răzvan-Mihai Iacob și Rareș Ionescu. Din echipa de seniori au făcut parte Raul Bledea, Răzvan Horja, Horia Niță, Alexandru Scânteie și Seba Vlad.

Echipa a fost însoțită de antrenorii Bogdan Carp, Radu Caragea și Robert Dobre, precum și de doi reprezentanți ai Centrului Național Cyberint. Coordonarea cadrului didactic a fost asigurată de prof. Elena Drăgan, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București.

Competiția a reunit peste 400 de concurenți cu vârste între 14 și 25 de ani, din 42 de țări. Probele au inclus exerciții de tip Jeopardy și Attack-Defense.