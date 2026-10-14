România și Bulgaria discută măsuri comune pentru securitatea navigației în Marea Neagră

179624 – 14102026 – Premierul interimar Ilie Bolojan și omologul său bulgar, Rumen Radev, au avut marți, 13 octombrie, o discuție telefonică referitoare la deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului bulgăresc. Cei doi oficiali au subliniat necesitatea consolidării cooperării dintre România, Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației comerciale și întărirea securității maritime.

Convorbirea telefonică a avut loc după atacurile asupra a două nave comerciale, HS Dignity și Chelsea-3, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Incidentele au provocat scufundarea uneia dintre nave și avarierea celeilalte.

Potrivit informațiilor comunicate de partea română, Ilie Bolojan a condamnat atacurile asupra navelor comerciale, calificând acțiunile împotriva navigației civile drept inacceptabile și contrare dreptului maritim internațional. Premierul a asociat deteriorarea situației de securitate cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Guvernul Bulgariei a confirmat convorbirea din 13 octombrie și a evidențiat necesitatea unei cooperări mai strânse între cele trei state riverane Mării Negre. Potrivit informațiilor publicate la Sofia, discuția a vizat măsurile care pot fi luate pentru protejarea transportului maritim și consolidarea securității regionale.

Două nave comerciale, lovite de drone

Potrivit Reuters, cargoul HS Dignity, sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea localității Krapets, lângă granița dintre Bulgaria și România. Cinci membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce alți 11 erau dați dispăruți.

A doua navă, Chelsea-3, înregistrată în Malta, a fost lovită de trei drone. Cei 15 membri ai echipajului au fost salvați.

Datele de urmărire a traficului maritim citate de Reuters arată că HS Dignity se îndrepta spre portul Brăila, iar Chelsea-3 făcuse anterior o escală în portul românesc Tulcea. Incidentele evidențiază riscurile pe care conflictul din regiune le generează pentru transportul comercial pe rutele maritime conectate la porturile românești.

Reamintim că săptămâna trecută alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei. În urma unuia dintre incidente, zece marinari – nouă sirieni și un egiptean – au fost dați dispăruți după scufundarea unei nave.

Bulgaria cere sprijinul Uniunii Europene și al NATO

Înaintea discuției cu Ilie Bolojan, Rumen Radev a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit informațiilor publicate de Guvernul bulgar, Rumen Radev a cerut sprijin pentru clarificarea circumstanțelor atacurilor și consolidarea capacităților de supraveghere și control al spațiului aerian și maritim.

Radev a anunțat că intenționează să discute cu România și Turcia propuneri comune pentru creșterea siguranței navigației în Marea Neagră. El a indicat că va ridica problema și la reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie 2026.

Poziția exprimată de Sofia urmărește obținerea unui răspuns coordonat la nivel regional și european, în condițiile în care atacurile cu drone afectează nave comerciale care tranzitează zone maritime utilizate pentru transportul de mărfuri.

Responsabilitatea pentru atacuri nu a fost stabilită oficial

Potrivit Reuters, autoritățile bulgare nu atribuiseră oficial Rusiei responsabilitatea directă pentru atacurile din 13 octombrie, dar Rumen Radev a declarat că rezultatul incidentelor servește intereselor Federației Ruse.

Așa cum se întâmplă și în cazul României, ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a afirmat că nu deține informații despre atacuri din partea Ministerului rus al Apărării și a sugerat posibilitatea unei provocări organizate de un terț.