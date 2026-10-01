România și Polonia își intensifică cooperarea în industria de apărare prin SAFE

179528 – 01102026 – România și Polonia vor intensifica cooperarea în industria de apărare și vor colabora în cadrul unor proiecte finanțate prin instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

O scrisoare de intenție privind cooperarea dintre cele două ministere ale apărării a fost semnată miercuri, 30 septembrie, la sediul MApN. Documentul a fost semnat de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale al Poloniei.

Unul dintre domeniile vizate este achiziția unui sistem de lovire cu muniție loitering, proiect gestionat de MApN și inclus între proiectele care urmează să fie finanțate prin SAFE.

Prin scrisoarea semnată la București, România și Polonia au stabilit să colaboreze strâns în legătură cu acest proiect și să identifice oportunități de cooperare industrială în domeniul apărării.

Potrivit listei oficiale publicate de MApN pentru proiectele SAFE, România este beneficiarul sistemului de lovire cu muniție de tip loitering, iar achiziția comună este realizată de Polonia. Proiectul are o valoare estimată de 147 milioane de euro și prevede achiziția a 70 de sisteme loitering pentru Forțele Terestre și Navale Române.

MApN precizează menționează că proiectul urmărește dotarea forțelor române cu sisteme capabile să survoleze, să identifice și să angajeze ținte imediat după descoperirea acestora.