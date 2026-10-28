Rumen Radev cere dovezi privind originea dronelor care au atacat nave în Marea Neagră

179742 – 28102026 – Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că autoritățile nu dețin suficiente dovezi concludente pentru a stabili originea dronelor implicate în atacurile asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. Oficialul a cerut o abordare coordonată pentru protejarea navigației civile, inclusiv prin demersuri diplomatice.

Declarațiile au venit după incidente în care două nave comerciale au fost avariate, iar una s-a scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Radev a afirmat că o eventuală atribuire a responsabilității trebuie susținută de dovezi. El a apreciat că Rusia ar putea fi responsabilă pentru atacuri, dar a precizat că această ipoteză nu era confirmată de probe clare.

Într-un incident relatat la 13 octombrie, nava comercială Chelsea 3 a transmis un semnal de urgență după ce ar fi fost lovită de trei drone aeriene. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare. Nava, care naviga sub pavilion maltez, urma să fie dusă în port pentru reparații și examinări. Autoritățile bulgare au anunțat că investigațiile asupra resturilor și avariilor ar putea contribui la stabilirea originii atacului.

Bulgaria a anunțat că va încerca să obțină sprijin european pentru un moratoriu privind atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră.

Incidentele au determinat intensificarea preocupărilor privind siguranța transportului maritim și protejarea infrastructurii din regiune.