Scenariile lui Rareș Bogdan pentru PNL

179720 – 26102026 – Europarlamentarul Rareș Bogdan se alătură celorlalți doi clujeni – Alin Tișe și Emil Boc – care cer insistent schimbarea lui Ilie Bolojan de la președinția PNL. Bogdan susține că partidul are nevoie de un alt președinte și indică trei variante pentru depășirea conflictului intern: schimbarea liderului, un acord între cele două grupări din partid sau continuarea confruntării. Declarațiile au fost făcute pe 25 octombrie 2026, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

„Eu cred că pentru PNL ar trebui un alt lider”, a declarat Rareș Bogdan, care a criticat și decizia liberalilor de a trece în opoziție, în loc să participe la formarea noului guvern.

Europarlamentarul a explicat că prima variantă presupune alegerea unui lider capabil să mobilizeze partidul, a doua ar însemna o înțelegere între platforma liberal-conservatoare, din care face parte, și gruparea asociată lui Ilie Bolojan, cu împărțirea funcțiilor de conducere. A treia posibilitate este continuarea conflictului dintre cele două tabere.

„Sau, sigur, există a treia posibilitate: război total între cele două grupări, care va afecta Partidul Național Liberal”, a afirmat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan ar fi preferat alegeri anticipate

Europarlamentarul a declarat că și-ar fi dorit organizarea alegerilor parlamentare anticipate, considerând că un asemenea scenariu ar fi putut duce și la schimbarea conducerii PNL.

„Aș fi vrut să fie alegeri anticipate, pentru că astfel Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta a criticat hotărârea partidului de a renunța la participarea la guvernare, deși, în opinia sa, liberalii ar fi putut păstra funcția de premier și șapte portofolii ministeriale.

„PNL a avut posibilitatea să rămână la guvernare și să-și impună amprenta în guvernare, dar a preferat să plece în opoziție”, a afirmat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a susținut că popularitatea lui Ilie Bolojan a scăzut în ultimele luni. El a afirmat că nivelul de încredere în liderul liberal ar fi coborât de la 28% la 13-14%.

Disputa dintre cele două grupări rămâne deschisă

Rareș Bogdan a invocat și posibilitatea unei împăcări între curentele ideologice din PNL, după modelul unor partide din Statele Unite, Marea Britanie și Japonia. El a făcut referire la ideea susținută de primarul Clujului, Emil Boc, privind alternanța grupărilor interne la conducerea partidului.

Europarlamentarul a criticat, totodată, propriile decizii politice din trecut. „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului”, a declarat acesta.

Disputa privind conducerea PNL are loc după decizia liberalilor de a nu participa la noul Executiv și de a trece în opoziție.