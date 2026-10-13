Securitatea aprovizionării și costurile energiei, pe agenda celei de-a X-a ediții a Profit Energy.forum

179617 – 13102026 – „Energia României în Europa – între independență și interdependență” este tema celei de-a X-A ediții a Profit Energy.forum, care se desfășoară în zilele de 13 și 14 octombrie, la București. Și-au anunțat participarea reprezentanți ai autorităților, companiilor energetice și mediului financiar care vor discuta despre producția și stocarea energiei, rețelele electrice, furnizare, petrol și carburanți, gaze naturale și costurile suportate de marii consumatori industriali.

În prima zi, programul include dezbateri despre structura mixului național de producție, investițiile în energie nucleară și regenerabilă, viitorul centralelor pe cărbune și rolul cogenerării. Participanții vor analiza și pregătirea sistemului energetic pentru oprirea Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, programată în 2027 pentru retehnologizare.

Un alt subiect îl reprezintă dezvoltarea capacităților de stocare, necesare pentru utilizarea energiei produse în perioade diferite de cele în care este consumată. Discuțiile vor viza stadiul investițiilor, regulile aplicabile acestui segment și rolul instalațiilor de stocare în echilibrarea sistemului energetic.

Agenda primei zile cuprinde și problema facturilor la energie, a datoriilor statului către furnizori și a relației dintre prețurile de pe piețele angro și tarifele de furnizare. Organizatorii au inclus în program întrebări privind factorii care influențează cotațiile și posibilitatea unor noi scumpiri în sezonul rece și în 2027.

Modernizarea rețelelor de transport și distribuție va fi abordată din perspectiva investițiilor necesare, a costurilor acestora și a ritmului de conectare a noilor capacități de producție. Un alt punct de discuție privește interconectarea energetică a Europei de Est cu Europa de Vest și diferențele de preț dintre piețele regionale.

A doua zi va fi dedicată pieței petrolului și carburanților, perspectivelor României pe piața gazelor naturale și problemelor marilor consumatori industriali. Dezbaterile vor include lecțiile crizei din Strâmtoarea Ormuz pentru aprovizionarea cu țiței și carburanți, regulile și logistica stocurilor petroliere, precum și revenirea pieței angro a gazelor la un regim integral liberalizat.

În cazul industriei, discuțiile vor urmări efectele costurilor energiei asupra activității companiilor și necesitatea investițiilor pentru menținerea competitivității.