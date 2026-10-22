179698– 22102026 –Joi, 22 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, a avut loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de către Președintele României, Nicușor Dan.

Discuțiile au vizat, cu prioritate, escaladarea incidentelor maritime, în mod specific prin încălcări ale spațiului aerian național și lovirea cu drone a unor nave comerciale, în apele teritoriale ale României și în imediata apropiere a acestora. Aceste evoluții, de o gravitate deosebită, sunt consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei. Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ amenințările la adresa libertății navigației și a infrastructurii critice.

Pentru România, această criză de securitate are implicații imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă.

În cadrul ședinței, membrii CSAT au evaluat măsurile adoptate până în prezent și au discutat acțiunile necesare pentru consolidarea suplimentară a capacităților naționale de supraveghere, prevenire și răspuns, pentru apărarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice, precum și pentru asigurarea securității navigației comerciale.

Astfel, pentru întărirea capacității naționale de reacție, prioritățile strategice vizează dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național. Eficientizarea răspunsului operațional va fi susținută prin derularea constantă de exerciții interinstituționale și prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenție, măsuri esențiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în același timp navigația, obiectivele economice și mediul marin.

Totodată, membrii Consiliului au analizat modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, și identificarea unor noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocat la inițiativa României.

În cadrul ședinței de astăzi, au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalți aliați riverani, în special în ceea ce privește operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România. Totodată, discuțiile au vizat și valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 la protejarea infrastructurii critice.

În concluzie, membrii CSAT au subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o componentă esențială a securității naționale și euroatlantice și că România va continua să acționeze, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru protejarea intereselor naționale și prevenirea escaladării.

La finalul ședinței, Președintele României și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.