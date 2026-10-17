Ședință de guvern : 14 Hotărâri de Guvern într-o singură zi

De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună

179655 – 17102026 – În ceea ce poate fi ultima şedinţă de guvern pe care o prezidează – dacă Guvernul Luca Niculescu va fi învestit la începutul săptămânii viitoare – premierul interimar Ilie Bolojan a tras tare să treacă 14 Hotărâri de Guvern. Printre acestea se numără și dublarea amenzilor pentru sancţiunile pe care le poate da Consiliul Naţional al Audiovizualului, eliberarea Mariei Buzas-Fekete din funcţia de subprefect de Cluj, respectiv aprobarea noii steme a comunei Lunca Banului din județul Vaslui. Hotărârile s-au aflat pe lista celor adoptate pe ordinea de zi de vineri, 16 octombrie 2026.

Primele patru Hotărâri se referă la actualizarea valorii de inventar a mai multor bunuri imobile din patrimoniul unor instituţii publice, iar comuna Lunca Banului din Vaslui are o stemă nouă graţie semnăturii lui Ilie Bolojan.

De asemenea, Bolojan a semnat şi actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

„Hotărârea actualizează, în funcție de evoluția indicelui inflației, cuantumul amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Actualizarea amenzilor contravenționale în funcție de rata inflației cumulate de la ultima stabilire a cuantumului acestora, în anul 2009, este justificată de diminuarea valorii reale a sancțiunilor ca urmare a evoluției prețurilor. În acest context, actualizarea amenzilor are ca scop corelarea nivelului acestora cu evoluțiile economice înregistrate în perioada 2009–2026 și menținerea eficienței mecanismului de sancționare”, motivează Guvernul României.

De asemenea, Bolojan a semnat şi actul normativ care reorganizează Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist.

Se stabileşte o structură care să reflecte domeniile de competență ale instituției, fără a majora numărul maxim de posturi.

Guvernul Ilie Bolojan a aprobat şi bugetul pentru Societatea Complexului Energetic Valea Jiului S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum şi câteva memorandumuri.

Unul dintre acestea se referă la înfijnţarea unui Hub Național pentru Diplomație Științifică, dar şi numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Societății Rețele Electrice România S.A. Despre Raul-Mircea Gutin – consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. sursa:tvrinfo