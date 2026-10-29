Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Buftea, proiect de extindere de peste 583 de milioane de lei

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Buftea, proiect de extindere de peste 583 de...

179755 – 29102026 – Consiliul Județean Ilfov a anunțat aprobarea finanțării pentru extinderea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie din Buftea, prin construirea unui corp nou de clădire, cu o valoare de peste 583 de milioane de lei.

Potrivit informațiilor publicate de administrația județeană, investiția va fi finanțată aproape integral din fonduri nerambursabile, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești.

Noul corp este proiectat să aibă șase niveluri și să găzduiască servicii medicale pentru mai multe specialități. Planurile includ un ambulatoriu, un centru de primiri urgențe, bloc operator și secții de obstetrică-ginecologie, neonatologie și pediatrie.

Proiectul prevede, de asemenea, servicii de imagistică, medicină internă, cardiologie, ortopedie și terapie intensivă.

Conform datelor comunicate de Consiliul Județean Ilfov, unitatea extinsă va avea 162 de paturi pentru spitalizare continuă și alte 45 de paturi pentru spitalizare de zi și chimioterapie. Capacitatea estimată este de peste 130.000 de pacienți anual.

Termenul anunțat pentru finalizarea lucrărilor este octombrie 2029.