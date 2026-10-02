Statul se împrumută din nou de la populație

179538– 02102026 – În perioada 5 octombrie 2026 – 6 noiembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7% și, respectiv 7,50%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

Între 5 octombrie 2026 – 4 noiembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 5 octombrie 2026 – 5 noiembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Între 5 octombrie 2026 – 6 noiembrie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 5 octombrie 2026 – 5 noiembrie 2026 în mediul urban și 5 octombrie 2026 – 4 noiembrie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.