179623 – 13102026 – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în calitatea sa de Coordonator național al Agendei Europene pentru învățarea în rândul adulților, organizează vineri, 16 octombrie 2026, a treia ediție a Târgului de oferte de formare, un eveniment dedicat tuturor adulților interesați să își dezvolte competențele profesionale și personale.

Târgul de oferte de formare va avea loc la Biblioteca Națională – sala Curtea lui Dionis (acces prin intrarea din Splaiul Unirii), în intervalul orar 12.00-15.00.

Evenimentul reunește peste 20 de furnizori de formare profesională, centre de formare, centre de evaluare a competențelor cu o ofertă largă de programe de formare, în domenii diverse, de la inteligență artificială și securitate cibernetică la programe pentru sectorul HoReCa, modă, sănătate etc.

Târgul le oferă vizitatorilor posibilitatea de a discuta direct cu reprezentanții furnizorilor, de a afla ce programe li se potrivesc, care sunt condițiile de participare și ce competențe pot dobândi sau dezvolta.

Piața muncii este într-o continuă schimbare. Digitalizarea, automatizarea și evoluțiile tehnologice creează noi cerințe pentru angajați și angajatori. De aceea, dezvoltarea și actualizarea competențelor sunt esențiale pentru adaptarea la noile realități ale muncii.

Formarea profesională este o investiție importantă atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Competențele noi le oferă oamenilor mai multe oportunități pe piața muncii și îi ajută să își valorifice mai bine potențialul.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Boosting Union of Skills’ tailored implementation” – RO BUST, cod proiect 101260148 finanțat din programul ERASMUS+.