Terminalul DP World din Constanța va fi electrificat în urma unei investiții cofinanțată de Uniunea Europeană

Terminalul DP World din Constanța va fi electrificat în urma unei investiții...

179610 – 12102026 – Constanța South Container Terminal SRL (DP World Constanța) a lansat proiectul „Electrificarea Terminalului DP World – Constanța, România”, o investiție strategică menită să accelereze tranziția către operațiuni portuare cu emisii reduse și să sprijine decarbonizarea transportului maritim în Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră și un nod important al Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), în cadrul apelului CEF-T-2024-AFIFCOEN, gestionat de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

Proiectul va fi implementat până la 31 august 2028, valoarea totală a investiției fiind de 53,8 milioane de euro.

Finanțarea proiectului constă într-un grant nerambursabil acordat de Uniunea Europeană, în valoare de până la 19,7 milioane de euro, prin intermediul CINEA, într-un împrumut de până la 25 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și într-o contribuție proprie din partea beneficiarului proiectului, Constanța South Container Terminal SRL.

Un pas decisiv către un terminal cu emisii reduse

Investiția vizează dezvoltarea infrastructurii electrice necesare pentru înlocuirea treptată a echipamentelor alimentate cu combustibili fosili cu alternative electrice, precum și implementarea unui sistem de alimentare cu energie de la mal (Onshore Power Supply – OPS).

Aceasta va permite navelor acostate să-și acopere necesarul de energie electrică direct de la mal, eliminând nevoia de a folosi motoarele auxiliare pe durata staționării în port.

Principalele componente ale proiectului includ:

Electrificarea a 29 de blocuri de containere din terminal prin instalarea unei infrastructuri de bare colectoare (sistem busbar), concepută pentru a susține funcționarea viitoare a macaralelor-portic electrice pe pneuri (RTG);

Dezvoltarea unui hub de încărcare pentru tractoarele electrice de terminal (eTT), care va include 10 puncte de încărcare, precum și achiziția a 10 tractoare electrice de terminal pentru a permite demararea operațiunilor utilizând noua infrastructură;

Instalarea a două sisteme de alimentare cu energie de la mal (OPS/cold ironing) pentru navele acostate, alimentate exclusiv cu electricitate din surse de energie regenerabilă.

Investiția include instalarea a trei stații de transformare, fiecare dotată cu trei transformatoare de 2.000 kVA, montarea a aproximativ 6 kilometri de infrastructură de bare colectoare pentru alimentarea viitoarelor macarale RTG electrice și construirea unei stații de transformare dedicate tractoarelor electrice de terminal.

Proiectul va asigura, de asemenea, infrastructura necesară pentru alimentarea cu energie de la mal (OPS) prin instalarea a două transformatoare de 5 MVA și două sisteme „cold ironing”, care vor permite navelor acostate să preia energie electrică produsă din surse regenerabile în locul motoarelor auxiliare convenționale.

Proiectul „Electrificarea Terminalului DP World – Constanța, România” sprijină dezvoltarea unui terminal de containere complet electrificat, eficient și sustenabil, în conformitate cu obiectivele Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) de a crea o infrastructură de transport inteligentă, sigură, multimodală și rezistentă la schimbările climatice.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de electrificare, o a doua componentă a programului reprezentând o investiție suplimentară de 46,2 milioane de euro, care acoperă echipamente precum macarale electrice pe pneuri operate de la distanță, două macarale portuare mobile electrice și tractoare electrice de terminal suplimentare. Astfel, investiția totală în electrificarea operațiunilor a terminalului DP World Constanța va ajunge la 100 de milioane de euro.

Prin această investiție, DP World Constanța își propune să devină un reper regional pentru electrificarea infrastructurii portuare, stabilind noi standarde pentru operațiunile portuare din România și din întreaga regiune a Mării Negre.

Pe termen lung, reducerea traficului rutier de marfă și a emisiilor generate de transportul de mărfuri va încuraja tranziția către moduri de transport mai curate și mai eficiente, contribuind la reducerea amprentei de carbon a lanțurilor logistice și la îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare ale Uniunii Europene pentru sectorul transporturilor.