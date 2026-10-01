Transelectrica începe retehnologizarea digitală a stației 220/110/20 kV Alba Iulia

179527 – 01102026 – Transelectrica a început proiectul-pilot pentru retehnologizarea digitală a stației 220/110/20 kV Alba Iulia, investiție în valoare de 476,07 milioane de lei fără TVA. Durata de proiectare și execuție este 44 de luni, iar finalizarea este prevăzută pentru mai 2030.

Proiectul face parte din programul de digitalizare a Rețelei Electrice de Transport, DigiTEL, și este conceput ca proiect-pilot pentru dezvoltarea unui model integrat de stație digitală. Transelectrica urmărește integrarea infrastructurii energetice cu sistemele de comunicații, date, securitate cibernetică și monitorizare a activelor.

Potrivit companiei, proiectul va include sisteme moderne de automatizare și monitorizare, infrastructură de telecomunicații și cloud privat, GIS și date satelitare, tehnologii de tip Digital Twin și realitate augmentată, un Centru de Sănătate a Activelor, soluții pentru evaluarea condiției tehnice, sisteme de securitate cibernetică, producție fotovoltaică și soluții de e-mobility.

Datele colectate vor fi analizate și corelate pentru evaluarea stării activelor și pentru fundamentarea deciziilor privind exploatarea, mentenanța și investițiile.

Arhitectura proiectului depășește amplasamentul stației din Alba Iulia. În funcție de componente și interfețe, investiția implică elemente IT&C în 21 de stații ale Rețelei Electrice de Transport, două amplasamente Hidroelectrica, patru stații DEER și cinci sedii sau centre ale Transelectrica.

Laborator pentru testarea tehnologiilor

Proiectul include și un Laborator Digital dezvoltat cu participarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, care va permite testarea și validarea echipamentelor, arhitecturilor digitale, interoperabilității, sistemelor de monitorizare și soluțiilor de securitate cibernetică înainte de utilizarea acestora în infrastructura critică.

Laboratorul și platforma de învățare vor fi utilizate pentru pregătirea specialiștilor, simularea unor scenarii de operare și mentenanță, transferul de know-how și dezvoltarea unor proceduri care să poată fi folosite în proiecte ulterioare.