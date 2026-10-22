Transelectrica pregătește două linii de 400 kV pentru nordul Moldovei

179692 – 22102026 – Transelectrica continuă pregătirea a două proiecte de infrastructură energetică în nordul țării: linia electrică aeriană de 400 kV Suceava–Bălți, care va conecta rețelele României și Republicii Moldova, și linia Gădălin–Suceava, destinată consolidării transportului de energie între Transilvania și Moldova.

Reprezentanții Transelectrica au discutat la 21 octombrie cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, și cu arhitectul-șef al instituției despre stadiul proiectelor și etapele administrative necesare.

Pentru tronsonul românesc al liniei Suceava–Bălți, cu o lungime de 93,3 kilometri, contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 11 martie 2025 cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA. Valoarea contractului este de 133,4 milioane de lei, fără TVA, iar durata contractuală de execuție este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Linia va traversa 17 localități din județele Suceava și Botoșani. Transelectrica estimează că lucrările ar putea începe cel târziu la începutul anului 2027, după parcurgerea procedurilor de autorizare.

Al doilea proiect, Gădălin–Suceava, va avea aproximativ 260 de kilometri și va traversa 40 de localități din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava. Contractul pentru proiectare și execuție, încheiat în august 2025, are o valoare de aproximativ 688,3 milioane de lei, fără TVA, și o durată de 69 de luni.

Pentru această investiție, Transelectrica a obținut o finanțare nerambursabilă de 492,45 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare. Compania a început notificarea proprietarilor terenurilor situate pe coridorul de expropriere.

Linia Gădălin–Suceava este prevăzută să contribuie la închiderea inelului național de 400 kV și la creșterea capacității de transport al energiei electrice. Potrivit companiei, infrastructura suplimentară va putea facilita evacuarea energiei produse de viitoarele centrale eoliene din Moldova și Dobrogea și transportul acesteia către nord-vestul țării.

Ambele proiecte au fost declarate de importanță națională prin hotărâri ale Guvernului din 23 aprilie 2026: HG nr. 271 pentru Suceava–Bălți și HG nr. 270 pentru Gădălin–Suceava.