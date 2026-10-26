Trei cetățeni din Belarus și Ucraina, cercetați pentru tentativă la acte de diversiune în cazul incendiului de lângă Carfil Brașov

Doi dintre inculpați au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. SRI susține că rețeaua era coordonată din Federația Rusă și viza obiective industriale și militare din România și din alte state europene.

Trei cetățeni din Belarus și Ucraina, cercetați pentru tentativă la acte de...

179723 – 26102026 – Trei cetățeni străini, doi din Belarus și unul din Ucraina, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune, în dosarul incendiului izbucnit la 14 septembrie pe o platformă industrială din municipiul Brașov, în apropierea companiei CARFIL SA, filială a Companiei Naționale ROMARM. Doi dintre inculpați au fost arestați preventiv în Germania, în timp ce ar fi pregătit comiterea unor fapte similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia, unde autoritățile române au obținut un mandat european de arestare.

Potrivit informațiilor date publicității luni de Serviciul Român de Informații (SRI) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), cei trei sunt rezidenți în state membre ale Uniunii Europene și ar face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă.

În baza probelor administrate de procurori, judecătorii de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpați fiind identificați și arestați preventiv pe teritoriul Germaniei, ca urmare a cooperării judiciare internaționale. La 26 octombrie a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele inculpatului localizat în Polonia.

Procurorii au precizat că sunt în curs demersurile necesare pentru aducerea celor trei în România.

Incendiul a afectat sediile mai multor firme

Ancheta a început în septembrie, după ce pe o platformă industrială din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, producător de armament din structura ROMARM, a izbucnit un incendiu, flăcările afectând sediile mai multor societăți comerciale de pe platformă.

SRI a anunțat că investigațiile desfășurate împreună cu parteneri interni și externi au identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie.

Potrivit serviciului de informații, obiectivele atribuite rețelei depășeau teritoriul României. Printre țintele identificate s-ar fi aflat facilități de producție de armament, atât de stat, cât și private, precum și alte obiective cu relevanță militară și industrială din regiune.

DIICOT a confirmat că, potrivit actelor de urmărire penală, cei trei inculpați vizau și alte obiective din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, dar autoritățile nu au făcut publice locațiile acestora.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

SRI avertizează asupra recrutării prin rețele sociale

Potrivit informațiilor oferite de SRI, recrutarea membrilor rețelelor de sabotaj poate începe prin intermediul rețelelor sociale, cu oferte de bani pentru activități aparent minore, precum observarea sau fotografierea unor obiective.

Ulterior, sarcinile pot deveni mai grave și pot include distrugeri, incendieri sau asasinate. În cazul refuzului, coordonatorii ar putea recurge la presiuni și șantaj.

Instituția afirmă că rețelele exploatează vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale. Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora pot folosi transport, cazare și mijloace de plată înregistrate pe numele altor persoane, cartele telefonice din state terțe și aplicații de mesagerie criptată.

SRI precizează însă că aceste indicii trebuie analizate împreună și în contextul unei investigații. Prezența lor izolată nu demonstrează implicarea unei persoane în activități de sabotaj.

Ancheta vizează și alte tentative

SRI susține că dosarul de la Brașov face parte dintr-o serie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa. Investigațiile derulate în România în cursul anului 2026 ar fi identificat și alte tentative care au vizat obiective de pe teritoriul național, inclusiv facilități militare internaționale sau folosite pentru instruirea militarilor ucraineni.

Potrivit serviciului de informații, astfel de operațiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și reducerea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.

DIICOT, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, SRI, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale continuă verificările privind activitățile de sabotaj identificate în România.

Autoritățile române cooperează cu instituții din alte state europene pentru investigarea faptelor și derularea procedurilor judiciare împotriva celor trei inculpați.