Trei din patru angajați din UE s-au confruntat cu amenințări cibernetice la locul de muncă

Trei din patru angajați din UE s-au confruntat cu amenințări cibernetice la...

179531 – 01102026 – Trei din patru angajați din Uniunea Europeană au întâlnit e-mailuri, mesaje sau linkuri suspecte la locul de muncă, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană la 30 septembrie. Datele au fost prezentate la începutul Lunii europene a securității cibernetice, desfășurată în octombrie în toate cele 27 de state membre.

Phishing-ul este cea mai frecventă amenințare. 39% dintre angajați au declarat că au întâlnit mesaje frauduloase sau site-uri concepute pentru furtul de date ori obținerea accesului neautorizat. Alte amenințări menționate au fost încercările de furt al datelor personale (18%), atacurile malware (17%), furtul de parole (16%) și escrocheriile generate cu ajutorul inteligenței artificiale (15%).

Sondajul indică o diferență între nivelul de conștientizare și comportamentul de zi cu zi. 83% dintre respondenți consideră grave potențialele consecințe ale atacurilor cibernetice, însă doar 48% spun că ar putea recunoaște un videoclip fals generat de IA. Doar 18% afirmă că organizația în care lucrează nu a avut niciun incident cibernetic, din câte cunosc.

În privința comportamentelor considerate riscante, 76% dintre angajații care folosesc sisteme și instrumente digitale la serviciu spun că accesarea unui link fără verificarea expeditorului reprezintă un risc. 74% consideră riscantă folosirea aceleiași parole pentru conturile personale și cele de serviciu, iar 69% consideră riscantă publicarea pe rețelele sociale a unor informații legate de activitatea profesională.

Aplicarea acestor reguli este însă mai puțin constantă. 72% dintre respondenți afirmă că pot identifica e-mailurile suspecte, dar aproximativ 54% spun că verifică expeditorul înainte de a accesa linkuri. Doar jumătate afirmă că își blochează întotdeauna computerul atunci când își părăsesc postul de lucru.

Diferențele apar și în funcție de vârstă. Sondajul arată că practicile de igienă cibernetică și conștientizarea riscurilor cresc odată cu vârsta, ceea ce indică nevoia unor programe de instruire adaptate, în special pentru angajații cu vârste între 15 și 24 de ani.

Șase din zece angajați au beneficiat de instruire

60% dintre angajați au declarat că au participat la o formare în domeniul securității cibernetice în anul precedent. Participarea este mai redusă în organizațiile mici.

În același timp, 85% dintre respondenți spun că sunt interesați să-și îmbunătățească abilitățile de securitate cibernetică. Lipsa timpului este principala barieră indicată, de 26% dintre cei chestionați.

Angajații români percep un risc cibernetic mai ridicat decât media UE. 32% consideră foarte probabil un atac în următoarele șase luni

Angajații din România acordă o importanță mai mare securității cibernetice și percep într-o proporție mai ridicată riscul unui atac cibernetic, comparativ cu media Uniunii Europene.

63% dintre angajații români consideră că securitatea cibernetică este „foarte importantă” în ceea ce-i privește, față de 53% în Uniunea Europeană. Din perspectiva conducerii organizației, 54% dintre respondenții din România consideră securitatea cibernetică „foarte importantă”, comparativ cu 48% la nivelul UE.

La întrebarea privind gravitatea consecințelor unui atac cibernetic, 45% dintre angajații români au răspuns că acestea ar fi „foarte grave”, față de 37% în UE. Alți 43% din România consideră consecințele „destul de grave”, în timp ce media europeană este de 46%.

Doar 9% dintre respondenții din România consideră că efectele unui atac ar fi „nu foarte grave”, iar 1% le consideră „deloc grave”. La nivelul UE, ponderile sunt de 13%, respectiv 2%.

Diferența este vizibilă și în evaluarea probabilității producerii unui atac. 32% dintre angajații români consideră „foarte probabil” ca ei sau organizația lor să se confrunte cu un atac cibernetic în următoarele șase luni, față de 24% dintre angajații din UE.

56% dintre respondenții din România consideră atacul „destul de probabil”, proporție apropiată de media europeană, de 58%. În România, 8% consideră riscul „nu foarte probabil”, iar 1% „deloc probabil”. La nivelul UE, valorile sunt de 11%, respectiv 2%.

Sondajul Eurobarometru Flash 576 „Cybersecurity at the workplace: awareness and preparedness of employees” a fost realizat online în perioada 27 aprilie – 8 mai 2026, pe un eșantion de 25.747 de cetățeni din cele 27 de state membre, dintre care 1.001 din România.