Trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

Trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de...

179552– 05102026 – Lotul României a obținut trei medalii de aur și două de argint la cea de-a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică (IOAA), desfășurată la Hano (Vietnam), între 25 septembrie și 5 octombrie 2026.

Medaliile de aur au fost câștigate de Alexandru-Ioan Jicu (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău), Teodor Bichir (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) și Robert-Cristian Amariei (Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, județul Harghita).

Vlad Toncu (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București) și Vlad-Tudor Bolohan (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) au câștigat medalii de argint.

Competiția a inclus cinci probe: teoretică, practică – observații cu telescopul –, planetariu, analiză de date și proba pe echipe.

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prof. dr. Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și Naghi Elisabeta Ana, membru al comitetului internațional al olimpiadei.

Selecția și pregătirea lotului național s-au desfășurat la Suceava, prin colaborarea dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, IȘJ Suceava, Societatea Științifică CYGNUS și Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea științifică a fost asigurată de prof. Petru Crăciun și prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Rezultatul din 2026 continuă seria medaliilor obținute de România la IOAA. În 2025, la ediția de la Mumbai, elevii români au câștigat patru medalii de aur și o medalie de argint, iar în 2024, la Rio de Janeiro, bilanțul a fost de trei medalii de aur și două de bronz. În 2023, România a obținut o medalie de aur, trei de argint și una de bronz.

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică este organizată anual pentru elevii de liceu. Ediția din 2026 a fost a 19-a, după competiția din 2025 de la Mumbai și cea din 2024 de la Rio de Janeiro.