”Trump Liberty Line”. SUA alocă 130 mln de dolari pentru o nouă linie electrică între R.Moldova și România. Grup de lucru, creat la Chișinău

”Trump Liberty Line”. SUA alocă 130 mln de dolari pentru o nouă...

179573– 07102026 – Ambasada SUA la Chișinău, Ministerul Energiei, Moldelectrica, dar și Black & Veatch au lansat grupul de lucru pentru construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș 400 kV, denumit ”Trump Liberty Line”. Astfel, a fost făcut un nou pas pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, declară Ambasada SUA la Chișinău. Trebuie spus că, Statele Unite ale Americii alocă 130 mln de dolari pentru ”Trump Liberty Line”, a treia linie electrică între România și Rep. Moldova.

Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA,”acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Rep. Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și va aprofunda parteneriatul economic dintre SUA și Rep. Moldova. Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie electrică de pe piețele europene”, susțin oficialii americani.

Denumit ”Trump Liberty Line”, proiectul prevede construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV între stațiile electrice Gutinaș din România și Strășeni din Republica Moldova.

Pe teritoriul Rep. Moldova, linia va avea o lungime de aproximativ 72 de kilometri și va traversa raioanele Hîncești, Nisporeni și Strășeni, iar trecerea frontierei va fi realizată în apropierea localității Leușeni. Pe partea română, linia va avea aproximativ 144 de kilometri.

În Rep. Moldova, proiectul prevede și modernizarea stației electrice Strășeni, inclusiv instalarea a două autotransformatoare care vor permite conectarea infrastructurii de 330 kV la cea de 400 kV. Aceste lucrări vor crește capacitatea rețelei de transport și vor facilita circulația energiei electrice între Republica Moldova și România, precizează Moldelectrica.

Noua linie va contribui la diversificarea posibilităților de alimentare cu energie electrică, la creșterea stabilității sistemului și la consolidarea conexiunii Republicii Moldova cu sistemul energetic european.

Cu o lungime de 190 km, linia Străşeni-Gutinaş va fi cea de-a treia linie de interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești–Chișinău și Bălți–Suceava.