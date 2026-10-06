UE alocă încă 130 de milioane de euro pentru sisteme de supraveghere și combatere a dronelor

UE alocă încă 130 de milioane de euro pentru sisteme de supraveghere...

179562– 06102026 – Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro statelor membre pentru dezvoltarea capabilităților de detectare și combatere a dronelor, prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV). Finanțarea a fost anunțată în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 1 octombrie și este destinată consolidării supravegherii frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Noua sumă se adaugă celor 250 de milioane de euro anunțate în decembrie 2025 și altor 169 de milioane de euro puse la dispoziție în acest an pentru drone de supraveghere și echipamente conexe destinate Frontex și statelor membre. În total, finanțarea disponibilă prin fondurile UE pentru afaceri interne pentru tehnologii de supraveghere și sisteme antidrone depășește 500 de milioane de euro.

Banii vor putea fi utilizați pentru îmbunătățirea capacității autorităților de a detecta și evalua situațiile de la frontiere, pentru protejarea frontierelor externe și pentru răspunsul la utilizarea neautorizată sau ostilă a dronelor. Comisia leagă măsura de creșterea riscurilor de securitate asociate utilizării dronelor și de necesitatea unor instrumente comune și interoperabile la nivel european.

Plan european pentru drone și sisteme antidrone

Finanțarea face parte dintr-un set mai larg de măsuri adoptate de Comisie. În februarie 2026, executivul comunitar a lansat Planul de acțiune al UE privind securitatea dronelor și sistemele antidrone, care prevede dezvoltarea capacităților de detectare, coordonarea răspunsului și creșterea pregătirii statelor membre. Planul include și crearea unui Centru european de excelență pentru sisteme antidrone și o inițiativă de protejare a infrastructurilor critice și a frontierelor externe.

Planul prevede, între altele, investiții pentru creșterea producției europene de drone și sisteme antidrone, dezvoltarea unor sisteme de comandă și control bazate pe inteligență artificială și exerciții europene anuale de securitate în domeniul dronelor. Comisia urmărește, de asemenea, sprijinirea operațiunilor Frontex prin utilizarea dronelor pentru supravegherea frontierelor.

Măsurile privind securitatea dronelor sunt completate de finanțarea din Fondul european de apărare pentru dezvoltarea unor tehnologii avansate și de programul SAFE, prin care statele membre au convenit să deruleze achiziții comune de drone și sisteme antidrone.

Decizia privind cele 130 de milioane de euro vine după ce miniștrii de interne ai statelor membre au discutat la 1 octombrie despre amenințările de securitate de la frontierele externe, inclusiv utilizarea ostilă a dronelor și necesitatea unor investiții suplimentare în detectarea și combaterea acestora.