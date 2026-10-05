UE clarifică obligațiile platformelor online privind raportarea infracțiunilor care amenință viața sau siguranța persoanelor

179550– 05102026 – Comitetul european pentru servicii digitale a adoptat, la 24 septembrie 2026, un document de bune practici privind aplicarea articolului 18 din Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), care stabilește obligațiile furnizorilor de servicii de găzduire în cazul unor informații care pot indica săvârșirea unor infracțiuni grave la adresa persoanei (omorul, vătămarea corporală, incitarea la terorism, incitarea la violență și ură, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor și traficul de persoane).

Astfel, furnizorii de servicii de găzduire, inclusiv platformele online, trebuie să informeze rapid autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile judiciare din statul membru vizat atunci când iau cunoștință de informații care generează suspiciunea că a avut loc, are loc sau este posibil să aibă loc o infracțiune care implică o amenințare la adresa vieții sau siguranței uneia sau mai multor persoane.

Documentul adoptat de Comitetul european pentru servicii digitale oferă furnizorilor exemple și recomandări practice pentru aplicarea acestei obligații. Ghidul explică modul în care pot fi identificate și evaluate informațiile relevante și prezintă indicii care pot conduce la apariția unei suspiciuni privind o infracțiune.

Bunele practici vizează, de asemenea, identificarea statului membru căruia îi este adresată notificarea și transmiterea informațiilor către autoritățile competente.

Documentul a fost elaborat în cadrul Comitetului european pentru servicii digitale, cu participarea grupului de lucru pentru ordine și aspecte juridice, care reunește coordonatorii serviciilor digitale.

Documentul de bune practici și lista punctelor de contact din statele membre ale UE pentru transmiterea notificărilor prevăzute la articolul 18 sunt disponibile pe site-ul ANCOM și pe pagina Comisia Europeană dedicată documentului.