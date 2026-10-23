UE finanțează un sistem AI pentru detectarea recrutării extremiste pe platformele de gaming

UE finanțează un sistem AI pentru detectarea recrutării extremiste pe platformele de...

179704 – 23102026 – Comisia Europeană a prezentat rezultatele proiectului GEMS și instrumentul Watchtower (Turnul de Veghe), platforma bazată pe inteligență artificială care ajută autoritățile să identifice conținutul extremist și tentativele de recrutare în comunitățile de jocuri video și pe platformele online asociate, testată împreună cu poliția irlandeză și alți parteneri europeni din domeniul aplicării legii.

Proiectul a contribuit la constituirea rețelei europene ENgaGE, destinată cooperării împotriva extremismului asociat jocurilor video.

Proiectul GEMS (Gaming Ecosystem as a Multilayered Security Threat) a fost coordonat de Trinity College Dublin și s-a desfășurat între 1 septembrie 2023 și 31 august 2026. Pentru acest proiect, Uniunea Europeană a alocat 2,8 milioane de euro prin programul de cercetare și inovare Orizont Europa, în cadrul componentei „Securitate civilă pentru societate”.

Watchtower monitorizează conversațiile publice

Platforma Watchtower a fost concepută pentru a sprijini analiștii din structurile de aplicare a legii în monitorizarea conversațiilor publice de pe YouTube Live, Twitch, Reddit, Discord și alte servicii asociate jocurilor video.

Instrumentul folosește inteligența artificială pentru a identifica prezența discursului extremist și a semnala posibile tentative de manipulare, atragere și recrutare, dar intervenția umană rămâne necesară pentru evaluarea rezultatelor și interpretarea contextului.

Watchtower nu este un mecanism care stabilește automat vinovăția unei persoane, ci un instrument de sprijin pentru activitatea de analiză și prevenire.

Cercetătorii atrag atenția că recrutarea poate începe în comunități obișnuite de gaming, prin conversații aparent banale, înainte ca persoanele vizate să fie îndrumate către platforme mai puțin moderate sau către aplicații cu comunicații criptate.

Radicalizarea poate începe prin glume și discurs discriminatoriu

Cercetările GEMS indică faptul că procesul de radicalizare în mediile asociate jocurilor video nu începe, de regulă, prin propagandă extremistă explicită. Acesta se poate dezvolta treptat, prin umor, ironie, simboluri comune, competiție și exploatarea nevoii de apartenență la un grup.

Proiectul semnalează prezența discursului rasist, misogin și anti-LGBTQ+ în unele comunități online, dar normalizarea acestor manifestări, prezentate drept glume sau forme obișnuite de interacțiune, poate contribui la deplasarea limitelor comportamentului acceptat și poate crea un mediu favorabil promovării ideologiilor extremiste.

Actorii extremiști nu trebuie să creeze comunități separate pentru a ajunge la persoane vulnerabile. Ei se pot integra în grupuri deja existente și pot exploata interesele comune, nemulțumirile sau legăturile bazate pe identitate.

Totuși, documentele proiectului nu susțin ideea că mediul de gaming ar fi, în ansamblu, un spațiu extremist. Raportarea publicată prin serviciul european CORDIS arată că materialele extremiste au avut o prezență relativ redusă pe platformele analizate și că legătura lor cu jocurile propriu-zise a fost adesea indirectă. Cercetătorii avertizează, de asemenea, asupra riscului de a interpreta exagerat asemănările vizuale dintre jocurile de acțiune și conținutul extremist.