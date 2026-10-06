UE transferă Rep. Moldova 157 de milioane de euro după îndeplinirea a 18 reforme

UE transferă Rep. Moldova 157 de milioane de euro după îndeplinirea a...

179561– 06102026 – Comisia Europeană a transferat luni, în cadrul celui de-al 10-lea Consiliu de asociere UE-Republica Moldova, o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Rep. Moldova, după ce a evaluat pozitiv îndeplinirea a 18 reforme prevăzute în Planul de creștere pentru această țară.

Este a treia tranșă acordată prin Planul de creștere, iar suma totală pusă la dispoziția Rep. Moldova prin acest mecanism ajunge la 661 de milioane de euro.

Reformele evaluate de Comisie acoperă toate cele șapte domenii ale planului: dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. Finanțarea este condiționată de îndeplinirea reformelor stabilite în agenda negociată de autoritățile de la Chișinău cu Comisia Europeană.

Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, urmărește accelerarea reformelor economice, atragerea investițiilor și apropierea Republicii Moldova de piața unică europeană. Fondurile sunt acordate în funcție de îndeplinirea unor condiții de reformă și pot susține investiții publice și private.

Comisia Europeană a anunțat că noua plată urmărește să sprijine creșterea economică și crearea de locuri de muncă și să contribuie la apropierea Rep. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că plata reprezintă o recunoaștere a angajamentului Chișinăului față de reforme și a progresului pe parcursul european.

Anterior, UE a acordat Republicii Moldova 270 de milioane de euro sub formă de prefinanțare, în iulie 2025, 18,9 milioane de euro în septembrie 2025 și 189 de milioane de euro în martie 2026, în urma îndeplinirii etapelor de reformă prevăzute în plan.

În cadrul reuniunii de la 5 octombrie, oficialii europeni și moldoveni au discutat și despre integrarea economică și de securitate a Republicii Moldova în spațiul european.