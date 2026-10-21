Ungaria blochează din nou negocierile de aderare la UE pentru Ucraina și Republica Moldova

Ungaria blochează din nou negocierile de aderare la UE pentru Ucraina și...

179682 – 21102026 – Ungaria a blocat un nou pas procedural pentru deschiderea ultimelor două clustere de negocieri de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, deși Kievul a adoptat măsuri pentru a răspunde preocupărilor Budapestei privind drepturile minorității maghiare. Decizia a fost luată marți, 20 octombrie, în cadrul reuniunii experților celor 27 de state membre ale UE, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Trei diplomați europeni citați de publicația ucraineană au declarat că reprezentanții Ungariei și-au menținut opoziția, fără să ofere explicații suplimentare. Celelalte delegații au solicitat clarificări, însă partea ungară s-a limitat la reafirmarea poziției anterioare.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE nu a răspuns solicitării de comentarii până la publicarea informațiilor de către The Kyiv Independent.

Kievul a modificat legislația privind școlile minorităților

Blocajul intervine după ce Parlamentul Ucrainei a adoptat, la 12 octombrie, o lege privind școlile minorităților naționale, într-un demers menit să răspundă preocupărilor exprimate de Budapesta cu privire la drepturile educaționale ale comunității maghiare din Ucraina.

Măsurile adoptate de Kiev urmăresc să permită continuarea negocierilor de aderare, însă Budapesta nu și-a retras opoziția față de avansarea procesului.

Ucraina și Republica Moldova parcurg în paralel etapele de negociere până la deschiderea tuturor celor șase clustere, care grupează domeniile în care cele două state trebuie să își alinieze legislația și instituțiile la standardele europene.

La 13 octombrie, la Luxemburg, cele două țări au obținut deschiderea a încă două clustere, ajungând la patru din șase. Ultimele două includ domenii precum agricultura, mediul și transporturile.

Deschiderea ultimelor clustere, posibilă în decembrie

La 9 octombrie, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Clara Staicu, a susținut avansarea extinderii UE pe baza meritelor fiecărui stat candidat. La reuniunile de aderare din 13 octombrie, ea a salutat ritmul reformelor din Republica Moldova și a cerut menținerea dinamicii procesului prin deschiderea ultimelor clustere până la sfârșitul anului 2026.

De asemenea, concluziile Consiliului European din 15–16 octombrie au consemnat sprijinul liderilor UE pentru deschiderea cât mai rapidă a clusterelor rămase, în funcție de îndeplinirea criteriilor de aderare.

Diplomații europeni citați de The Kyiv Independent apreciază că opoziția Ungariei ar putea fi temporară. Potrivit acestora, poziția Budapestei ar putea avea și o componentă de politică internă, în condițiile în care guvernul ungar ar putea fi criticat de opoziție pentru o atitudine considerată prea conciliantă față de Ucraina.

Avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova se numără printre prioritățile președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, care coordonează aceste lucrări până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit diplomaților citați de publicația ucraineană, dacă opoziția Ungariei. va fi depășită, ultimele două clustere ar putea fi deschise oficial în decembrie.