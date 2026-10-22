Ungaria suspendă temporar o parte din interdicția de circulație pentru camioane

179694 – 22102026 – Ministerul Afacerilor Externe informează transportatorii și cetățenii români care tranzitează Ungaria că autoritățile ungare au modificat programul restricțiilor de circulație pentru camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în perioada 23–25 octombrie 2026.

Interdicția programată inițial pentru intervalul 22 octombrie, ora 22:00 – 23 octombrie, ora 06:00, a fost suspendată.

Restricțiile rămân aplicabile vineri, 23 octombrie, între orele 06:00 și 22:00, precum și în intervalul sâmbătă, 24 octombrie, ora 22:00 – duminică, 25 octombrie, ora 22:00.

Informațiile oficiale privind restricțiile pot fi consultate pe portalul Guvernului Ungariei.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Budapesta sau consulatele generale de la Szeged și Gyula.