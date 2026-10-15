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Urmărire penală in rem pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024

De
A.R.
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179638 – 15102026 – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală in rem într-un dosar constituit în urma depunerii a peste 600 de plângeri de către o asociație, în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Potrivit precizărilor Parchetul General, măsura a fost dispusă la 27 iulie 2026, la nivelul Secției de urmărire penală.

Urmărirea penală in rem vizează fapta, nu o persoană anume. Instituția precizează că această măsură reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală.

Având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale, procurorii au precizat că nu pot oferi informații suplimentare despre dosar.

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