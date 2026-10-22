Victor Negrescu: Parlamentul European propune finanțare pentru Hubul de securitate maritimă în bugetul pentru anul 2027 și adoptă o rezoluție coinițiată de eurodeputatul român

179696– 22102026 – Securitatea la Marea Neagră, protejarea frontierelor europene și sprijinirea comunităților afectate de războiul din Ucraina se află în prim-planul agendei Parlamentului European, în urma demersurilor susținute de vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu. Parlamentul European a avansat propuneri de finanțare pentru anul 2027 destinate Hubului european de securitate maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru Constanța, și a adoptat o rezoluție coinițiată de eurodeputatul român, în numele Grupului Socialiștilor și Democraților, care solicită măsuri urgente pentru consolidarea securității regionale și sprijin financiar suplimentar pentru zonele afectate.

Cele două demersuri, unul bugetar și celălalt politic, urmăresc consolidarea implicării Uniunii Europene într-o regiune de importanță strategică pentru securitatea continentului. Victor Negrescu a susținut că amenințările din Marea Neagră trebuie abordate printr-un răspuns european coordonat, însoțit de resurse financiare, capacități operaționale și măsuri concrete pentru protejarea populației și a economiei.

În cadrul negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual, vicepreședintele Parlamentului European a obținut sprijinul raportorilor pentru o parte dintre amendamentele sale referitoare la Hubul de securitate maritimă la Marea Neagră și la Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică de la București.

Tot în această sesiune, Parlamentul European a adoptat rezoluția privind intensificarea atacurilor rusești în Marea Neagră, coinițiată de eurodeputatul român. Documentul solicită operaționalizarea urgentă a Hubului european de securitate maritimă, mobilizarea fondurilor neutilizate din actualul buget multianual și asigurarea unor alocări corespunzătoare în viitorul cadru financiar european.

Constanța este prevăzută să joace un rol central în viitoarea arhitectură europeană de securitate maritimă, printr-un centru dedicat supravegherii maritime și protejării infrastructurii critice. Acesta ar urma să funcționeze complementar cu centrul de la Varna, orientat către reziliența în fața amenințărilor hibride și cibernetice, gestionarea crizelor și securitatea mediului.

Inițiativele intervin într-un context de deteriorare a situației de securitate din regiune. Atacurile asupra navelor comerciale, incidentele din apropierea coastelor României și Bulgariei, încălcările spațiului aerian și amenințările la adresa infrastructurii energetice strategice, inclusiv a proiectului Neptun Deep, evidențiază riscurile tot mai mari pentru securitatea europeană.

„În rezoluția Parlamentului European, solicităm finanțarea și operaționalizarea urgentă a hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru Constanța. Avem nevoie de un calendar clar și capacități reale de supraveghere și intervenție”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

O componentă importantă a demersurilor susținute de Victor Negrescu vizează sprijinirea regiunilor de coastă și portuare care suportă consecințele economice și sociale ale războiului. Transporturile maritime, turismul, activitățile portuare și economiile locale sunt afectate de instabilitatea din regiune, iar comunitățile aflate în proximitatea conflictului se confruntă cu riscuri suplimentare.

Rezoluția solicită instituirea unor mecanisme de sprijin financiar pentru regiunile afectate și recunoașterea contribuției României și Bulgariei la securitatea flancului sud-estic al Uniunii Europene și al NATO. Totodată, documentul cere consolidarea supravegherii aeriene și maritime, dezvoltarea capacităților de detectare și interceptare a dronelor, protejarea Deltei Dunării, a porturilor și a infrastructurii energetice, precum și intensificarea cooperării cu NATO.

Finanțarea securității la Marea Neagră constituie și una dintre prioritățile promovate de eurodeputatul român în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. În calitate de coordonator al Grupului de lucru al Partidului Socialiștilor Europeni pentru viitorul cadru financiar multianual, Victor Negrescu susține că noile responsabilități europene în domeniul securității trebuie însoțite de resurse suplimentare, fără diminuarea fondurilor pentru coeziune, agricultură, educație, sănătate și competitivitate.

În dezbaterile privind viitorul buget european și concluziile Consiliului European, vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția asupra divergențelor dintre statele membre și a susținut eforturile președintelui Consiliului European, António Costa, pentru apropierea pozițiilor naționale. Acesta a propus inclusiv organizarea unui Consiliu European extraordinar dedicat viitorului buget multianual și identificarea unor noi resurse proprii pentru finanțarea priorităților Uniunii.

Totodată, în dezbaterea privind bugetul pentru 2027, Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene și Consiliului identificarea unei soluții juridice pentru prelungirea termenului de efectuare a plăților din Mecanismul de redresare și reziliență, astfel încât investițiile aflate în derulare să poată fi finalizate, iar statele membre să nu piardă fonduri europene din cauza termenelor rigide.

Eurodeputatul a subliniat că securitatea și dezvoltarea economică trebuie abordate împreună, iar creșterea investițiilor în apărare nu trebuie să se realizeze în detrimentul proiectelor care susțin economia și nivelul de trai al cetățenilor.

Prin inițiativele bugetare și rezoluția adoptată, Parlamentul European conturează o abordare mai amplă a securității la Marea Neagră, care integrează apărarea, protecția infrastructurii strategice, dezvoltarea economică și sprijinirea comunităților afectate. Propunerile de finanțare pentru 2027 urmează etapele procedurii bugetare europene, iar solicitările cuprinse în rezoluție necesită măsuri ulterioare din partea Comisiei Europene, a Consiliului și a statelor membre.

„România și Bulgaria nu trebuie să fie lăsate să gestioneze singure aceste provocări. Europa și NATO trebuie să acționeze, și asta trebuie să se întâmple acum”, a concluzionat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.