Viteza medie de download a internetului fix prin cablu a ajuns la 482 Mbps în 2025

Viteza medie de download a internetului fix prin cablu a ajuns la...

179699– 23102026 – În 2025, viteza medie de download a internetului fix prin cablu a ajuns la 482 Mbps, în creștere cu 8% față de anul precedent, în timp ce viteza medie pentru internetul mobil a fost de 68 Mbps, cu 17% mai mare decât în 2024, potrivit raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) privind calitatea serviciului de acces la internet.

Datele provin din 84.531 de teste valide efectuate de utilizatori prin platforma Netograf, instrumentul dezvoltat de ANCOM pentru măsurarea performanței conexiunilor la internet.

Viteze mai mari pentru conexiunile fixe și mobile

În cazul internetului fix, viteza medie de upload pentru conexiunile prin cablu a fost de 420 Mbps, în creștere cu 9% față de 2024. Pentru conexiunile Wi-Fi, viteza medie de download a ajuns la 166 Mbps, cu 2% peste nivelul din anul precedent, iar cea de upload a fost de 164 Mbps, în creștere cu 18%.

Pentru serviciile de internet mobil, viteza medie de upload a ajuns la 25 Mbps, cu 47% mai mult decât în 2024.

La nivelul primilor patru furnizori de internet fix, în funcție de numărul de conexiuni, viteza medie de download a fost de 288 Mbps, iar cea de upload, de 263 Mbps. Valorile includ atât conexiunile prin cablu, cât și pe cele Wi-Fi.

Streamingul video și jocurile online, susținute de conexiunile fixe

Analiza ANCOM privind experiența utilizatorilor arată că internetul fix prin cablu a obținut cele mai bune rezultate pentru aplicațiile uzuale. În cazul serviciilor de video streaming, 98% dintre măsurători au indicat o experiență optimă pentru conexiunile prin cablu, față de 94% pentru Wi-Fi și 84% pentru internetul mobil.

Pentru aplicațiile de social media și transfer de fișiere, procentul măsurătorilor care au indicat o experiență optimă a fost de 97% pentru conexiunile fixe prin cablu, 94% pentru Wi-Fi și 75% pentru internetul mobil.

În cazul jocurilor online, 97% dintre măsurătorile realizate pe conexiuni fixe prin cablu au indicat o experiență optimă. Procentul a fost de 92% pentru Wi-Fi și de 74% pentru conexiunile mobile.

Evaluarea experienței utilizatorilor a inclus și aplicații de voce prin internet (VoIP) și navigare web. Analiza a urmărit performanța conexiunilor în funcție de cerințele aplicațiilor, inclusiv viteza de transfer și latența.

Netograf, instrument pentru verificarea calității serviciilor

Platforma Netograf a fost lansată de ANCOM în 2014. Aceasta include o aplicație web și aplicații pentru terminale mobile și fixe, prin care utilizatorii pot măsura calitatea conexiunii și pot urmări evoluția performanței în timp.