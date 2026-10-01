Volum dedicat centenarului vizitei Reginei Maria în SUA și Canada, lansat la Muzeul Național Cotroceni

179529 – 01102026 – Volumul „REGINA. Volum in honorem arhitectei României Mari”, realizat de Romania Student Tour, a fost lansat la Muzeul Național Cotroceni, la 100 de ani de la vizita de stat a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada. Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

La ceremonie au participat președintele Nicușor Dan și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice, diplomației, mediului academic și cultural, ai comunităților românești din străinătate, precum și studenți și tineri implicați în proiecte de promovare a patrimoniului românesc.

În alocuțiunea sa, președintele Nicușor Dan s-a referit la importanța vizitei Reginei Maria pentru relațiile dintre România și Statele Unite.

„Este implicit și o discuție despre parteneriatul nostru România-Statele Unite, care are rădăcini adânci în timp și care azi a ajuns la maturitate și care ne va ajuta să facem lucruri pe multiple planuri, inclusiv economic”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a evocat și rolul Reginei Maria în susținerea României după Primul Război Mondial, inclusiv prin sprijinul acordat soldaților și prin activitatea diplomatică desfășurată în străinătate.

„Tocmai când avem o personalitate cum este Regina Maria, este important să o promovăm, ca să arătăm oamenilor, și mai ales copiilor, că se poate și că în țara aceasta s-au întâmplat lucruri extraordinare”, a spus președintele.

În cadrul ceremoniei a fost prezentat mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, – „Regina Maria a României – o ambasadoare a poporului român în America și Canada”.

La eveniment au mai vorbit Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România și președinte al Alianței SUA-România, prof. univ. dr. Corneliu Iațu, președintele Societății de Geografie din România, Dana Bucin, consul onorific al României în Connecticut, Liviu Sebastian Jicman, directorul general al Muzeului Național Cotroceni, și Mihai Moldovan, directorul Casei de Cultură a Studenților București.

Paul Bordaș, fondatorul programului Romania Student Tour, inițiatorul proiectului Fotogeografica și coordonatorul editorial al volumului, a prezentat etapele realizării cărții și documentele folosite pentru a reconstitui vizita Reginei Maria în America de Nord.

Volumul include fotografii de epocă și imagini realizate în prezent de 57 de fotografi, printre care fotografi consacrați și laureați ai Concursului Național de Fotografie Fotogeografica și este prefațat de președintele României și cuprinde texte semnate de reprezentanți ai administrației, diplomației, mediului academic și instituțiilor culturale.

Proiectul a fost realizat de Romania Student Tour în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Bran, Muzeul Național al Țăranului Român și Casa de Cultură a Studenților București.

Lansarea face parte din manifestările dedicate împlinirii a 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite și Canada, în 1926.