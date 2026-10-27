Volum despre istroromânii din Croația, la Congresul Românității Balcanice

179731 – 27102026 – Institutul Cultural Român (ICR) va prezenta, pe 4 noiembrie 2026, la Camera Deputaților, volumul „Localitățile istroromâne din Croația”, semnat de Dorin Lozovanu, Călin Pantea și Petar Radosavljević. Lucrarea documentează istoria, limba și situația actuală a comunităților istroromâne din Peninsula Istria și de pe insula Krk, în condițiile în care numărul vorbitorilor de istroromână este redus, iar limba este amenințată cu dispariția.

Lansarea va avea loc în cadrul Congresului Românității Balcanice, programat miercuri, 4 noiembrie, în Sala Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai organizațiilor românești istorice din Albania, Bulgaria, Croația, Grecia și Macedonia de Nord.

Congresul este organizat de Comisia pentru românii de pretutindeni a Senatului și Comisia pentru românii din afara granițelor țării a Camerei Deputaților, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, cu sprijinul Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților și al Societății pentru Cultură Macedo-Română.

Cercetare de teren în localitățile istroromâne

Volumul „Localitățile istroromâne din Croația”, publicat în 2026 la Editura Institutului Cultural Român, valorifică rezultatele unei cercetări de teren desfășurate în perioada 21–31 iulie 2025, în Peninsula Istria și pe insula Krk, cu sprijinul ICR.

Cartea reunește studii, fotografii și materiale cartografice despre localități în care s-a păstrat istroromâna, între care Žejane (Jeian), Šušnjevica (Șușnevița), Nova Vas (Noselo), Jesenovik (Sucodru), Brdo (Bârdo), Kostrčani, Zankovci, Letaj (Letai), Mune, Grobnik, Gradinje și Skitača.

Autorii analizează evoluția istorică a comunităților, distribuția geografică și demografică, particularitățile lingvistice, tradițiile, practicile religioase și transformările socioeconomice. Lucrarea urmărește și diferențele dintre varietățile de istroromână vorbite în nordul și sudul regiunii, inclusiv la nivel de pronunție, gramatică și vocabular.

Potrivit cercetătorului Emil Țîrcomnicu, volumul continuă seria cercetărilor dedicate comunităților românești din Balcani și oferă o imagine a situației actuale a istroromânilor. Acesta atrage atenția că numărul redus al vorbitorilor pune în pericol transmiterea limbii către generațiile următoare.

Istroromânii sunt una dintre comunitățile istorice românești sud-dunărene. În regiunea Istria, limba lor s-a păstrat în mai multe localități, dar este vulnerabilă în fața procesului de asimilare.

O școală românească, închisă după câțiva ani

Volumul documentează și încercările de păstrare a limbii române prin educație. În 1921, Andrei Glavina a inițiat organizarea unei școli românești în Șușnevița, în cadrul comunei Valdarsa, care reunea șapte sate istroromâne situate la sud de muntele Učka.

Potrivit informațiilor prezentate în carte, școala populară „Împăratul Traian” a funcționat pentru o perioadă scurtă, în condițiile lipsei de sprijin din partea autorităților și ale implicării reduse a localnicilor. După moartea lui Glavina, în 1925, istroromâna și româna literară au încetat să mai fie predate, fiind înlocuite mai întâi de italiană, apoi de croată, după includerea regiunii în Croația.

Cercetarea evidențiază și diferențele dintre graiurile din nordul și sudul regiunii. Deși păstrează o bază latină comună, varietățile istroromânei prezintă deosebiri de pronunție, gramatică și vocabular, accentuate de contactele limitate dintre cele două grupuri.

Cei trei autori au experiențe complementare în cercetarea comunităților istorice românești. Dorin Lozovanu este specializat în geografia populației, etnodemografie și cartografie și a primit, în 2021, Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române pentru lucrarea „Populația românească din Peninsula Balcanică”. Călin Pantea este cartograf și profesor de geografie, iar Petar Radosavljević este doctor în filologie, conferențiar universitar și șef al Catedrei de limba și literatura română de la Universitatea din Zagreb.

Albume despre românii din Bulgaria și meglenoromânii din Macedonia de Nord

Programul congresului include și prezentarea a două albume etnologice realizate în cadrul seriei „Lecturi vizuale”, dedicate altor comunități istorice românești din Balcani.

Albumul „Lecturi vizuale” etnologice la românii din Bulgaria. Regiunea Vidin, publicat în 2022, reunește fotografii realizate între 2007 și 2013 și la sfârșitul anului 2020. Imaginile surprind oameni, locuri, obiceiuri, port popular, arhitectură și repere istorice din regiunea Vidin, cunoscută și sub denumirea de Timocul bulgăresc. Publicația a fost realizată de Societatea pentru Cultură Macedo-Română, cu sprijin financiar din partea ICR.

Cel de-al doilea album, „Lecturi vizuale” etnologice la meglenoromânii din Republica Macedonia de Nord. Comuna Ghevghelia, documentează viața comunităților meglenoromâne din comuna și orașul Ghevghelia și din satele Uma, Muin și Sirminina. Cercetarea de teren a fost desfășurată în perioada 7–13 iunie 2024 de Emil Țîrcomnicu și Cătălin Alexa, cercetători la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, împreună cu lingvistul Petar Atanasov.

Fotografiile și mărturiile adunate surprind memoria comunităților, tradițiile și transformările demografice din regiune, unde numeroase familii sunt astăzi mixte, macedonene și meglenoromâne.

Participanții la congres vor putea vizita și expoziția „Periplu balcanic la meglenoromânii din Grecia și Republica Macedonia de Nord și istroromânii din Croația”, realizată în 2025 de Compartimentul Programe pentru Comunități Românești din cadrul Institutului Cultural Român.