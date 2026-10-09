Vom avea politici publice și legi create cu AI

179589 – 09102026 – Parlamentarii și personalul Parlamentului României vor participa, în perioada 10–12 noiembrie 2026, la un program de formare în domeniul inteligenței artificiale organizat de Organizația Națiunilor Unite (ONU), cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Inițiativa deputatului Andrei Baciu a primit aprobarea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Programul va fi susținut de doi experți ONU în inteligență artificială, din New York și Singapore, care vor veni la București pentru a prezenta implicațiile utilizării acestei tehnologii în activitatea legislativă și în elaborarea politicilor publice.

Sesiunile vor aborda funcționarea sistemelor de inteligență artificială, riscurile de securitate, aspectele etice, reglementarea și supravegherea utilizării AI. Participanții vor analiza și rolul parlamentelor în stabilirea unor reguli care să permită folosirea responsabilă a noilor tehnologii.