Zece angajați STB, cercetați pentru furtul unei tone și jumătate de motorină. Au fost percheziții în București, Ilfov și Giurgiu

Zece angajați STB, cercetați pentru furtul unei tone și jumătate de motorină....

179751 – 29102026 – Opt șoferi ai Societății de Transport București (STB) și doi agenți de pază sunt cercetați într-un dosar de furt și complicitate la furt, după ce ar fi sustras aproximativ 1,5 tone de motorină din autobuzele staționate în Autobaza Ferentari.

Polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, cu sprijinul Jandarmeriei București, au pus în executare miercuri zece mandate de percheziție domiciliară și zece mandate de aducere. Acțiunile au avut loc în București și în județele Ilfov și Giurgiu.

Ancheta a început în august 2026, după ce polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unor cantități importante de carburant din patrimoniul unei societăți de transport public.

Potrivit datelor prezentate de anchetatori, faptele ar fi fost comise în perioada 23 iunie – 30 septembrie 2026, atât noaptea, cât și în timpul programului de lucru. Unul dintre șoferi ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenți de pază.

Surse judiciare citate de televiziunea publică au relatat că șoferii ar fi profitat de sistemul de înclinare a autobuzelor, destinat facilitării accesului persoanelor cu dizabilități. Prin coborârea unei părți a vehiculului, rezervorul ar fi devenit mai accesibil pentru extragerea carburantului.

STB a anunțat că, în funcție de rezultatele anchetei, va analiza măsurile care vor fi luate, care ar putea merge până la concedierea persoanelor găsite vinovate și recuperarea prejudiciului.

Cele zece persoane sunt cercetate penal. Stabilirea răspunderii revine organelor judiciare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.